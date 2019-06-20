Москва и Чэнду отмечают годовщину дружбы

Отдельно рассказывается о двух больших пандах, недавно переселившихся в Московский зоопарк.

В этом году отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. 2019-й год также является годом регионального сотрудничества двух стран. Как рассказал начальник Управления по внешним делам при народном правительстве г. Чэнду Цзян Бинь, в последние годы двусторонние обмены дали плодотворные результаты. В прошлом году общий объем товарооборота между Чэнду и Россией достиг 4,74 миллиарда юаней, что на 37,35 процента больше, чем годом ранее. Поток туристов из Чэнду в Россию составил около 56,3 тысячи человек - больше почти в полтора раза.

Россияне также ездят в Чэнду: в "городе панд" побывали 40,4 тысяч человек за прошлый год - это 88,6 процента больше по сравнению с предыдущим годом.