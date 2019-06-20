На конкурсе имени Чайковского продолжаются выступления скрипачей

Во второй конкурсный день на сцене Малого зала Консерватории выступили музыканты из Латвии, Казахстана, России, Норвегии, Кореи и США, но самые яркие впечатления оставили участники с "московской" школой - с Московской консерваторией, ЦМШ и Гнесинской десятилеткой.

Специально к часу дня и особенно - к вечерним прослушиваниям, в Малый зал приезжали, чтобы поддержать конкурсантов, просто быть рядом.

Тон всему дню задала 26-летняя представительница Казахстана Меруэрт Карменова - ассистент-стажер Московской консерватории, с сентября прошлого года продолжающая обучение в Музыкальной капелле королевы Елизаветы под руководством Августина Дюмэя. Красивый звук, техническое мастерство, внимание к нюансам привлекли внимание уже в Чаконе Баха, с которой началось выступление. По ходу исполнения вспоминались слова музыковеда Ф. Шпитты, характеризующего это сочинение как "торжество духа над материей".

Свобода и артистизм в полной мере проявились после Чаконы, когда зазвучали два каприса Паганини (помимо обязательного 24-го, был выбран 23-й) и особенно Третья соната Изаи, посвященная румынскому композитору Энеску. Удивительно слаженный ансамбль получился в середине "Вальса-скерцо" Чайковского. Наконец, мы услышали вальс, а не виртуозно концертное произведение. За роялем, как и в первый день, чудеса творила концертмейтер Шолпан Арлыкова, великлепно чувствующая музыкантов и находящая для каждого из них особенные интонации.

18-летняя Ли СуБин из Кореи тоже играла Чакону Баха, но в отличие от Меруэрт, за добротным текстом у нее оказалось мало содержания. По-видимому, здесь сказалось конкурсное волнение: 17-й каприс зазвучал смелее, а 24-й и вовсе с характером и своим отношением к сочинению. После прослушивания конкурсантка рассказала, что на ее экспрессивную интерпретацию "Вальса-скерцо" Чайковского повлияла "Испанская симфония" Лало. (Известно, что композитора вдохновила при написании как раз "Испанская симфония"). К Вариациям на оригинальную тему Венявского она подошла с ощущением, что играет концерт. Возможно поэтому, мы услышали здесь тонкую звуковую работу, а также штрихи и динамику, которые хотелось услышать с подобной детализацией раньше.

Совсем другой исполнительский уровень показали Кристин Баланас из Латвии и норвежец Кристофер Тун Андерсен. Оба играли на потрясающих инструментах (Кристин - на скрипке Антонио Граньяни 1787 года, Кристофер - на скрипке Джованни Батисты Гваданини 1753 года).

Нельзя не отметить большой труд Кристин в двух каприсах Паганини: скрипачка вытягивала каждый звук, добиваясь точной интонационности. У Кристофера Тун Андерсена наиболее удачными вышли произведения с фортепиано (концертмейстером выступила Даша Мороз). С воодушевленной энергией прозвучало обязательное произведение первого тура - Вальс-скерцо Чайковского. "Нечто испанское", по словам Кристофера, музыканты хотели донести при исполнении "Интродукции и рондо-каприччиозо" Сен-Санса, написанного, как известно, для скрипача-виртуоза из Испании Пабло Сарасате. Со вкусом и элегантностью получилось Скерцо-тарантелла Венявского, вызвавшее продолжительные аплодисменты публики по завершении.

Прослушивания, о которых все будут вспоминать, произошли вечером: с 19:00 до 23:00. Сольные концерты четырех музыкантов, трое из которых россияне, продемонстрировали баланс знаний и опыта, музыкальности и артистизма. С первых нот захотелось выключиться из соревновательной борьбы и получить удовольствие от прекрасной музыки в отличном исполнении.

О происходящем можно судить по реакции аудитории. Впервые на скрипачах было так много людей, спрашивающих лишних билет. Желающих постоять к концу дня стало так много, что дверь в партер плохо открывалась, а в какой-то момент заклинила совсем. По другую сторону двери не расходились. Слушали, что было слышно. Смотрели онлайн-трансляцию на экранах на балконе и по своим мобильным телефонам.

Результаты первого тура объявят сегодня в полночь. Перед этим, еще днем и вечером выступят семеро участников - представители Польши, Чехии, Германии, Финляндии, Кореи и России.