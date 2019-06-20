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20.06.2019 11:41

На конкурсе имени Чайковского продолжаются выступления скрипачей

Текст: Анна Ефанова
Во второй конкурсный день на сцене Малого зала Консерватории выступили музыканты из Латвии, Казахстана, России, Норвегии, Кореи и США, но самые яркие впечатления оставили участники с "московской" школой - с Московской консерваторией, ЦМШ и Гнесинской десятилеткой.

Специально к часу дня и особенно - к вечерним прослушиваниям, в Малый зал приезжали, чтобы поддержать конкурсантов, просто быть рядом.

Фото: Андрей Парфенов / РГ
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Тон всему дню задала 26-летняя представительница Казахстана Меруэрт Карменова - ассистент-стажер Московской консерватории, с сентября прошлого года продолжающая обучение в Музыкальной капелле королевы Елизаветы под руководством Августина Дюмэя. Красивый звук, техническое мастерство, внимание к нюансам привлекли внимание уже в Чаконе Баха, с которой началось выступление. По ходу исполнения вспоминались слова музыковеда Ф. Шпитты, характеризующего это сочинение как "торжество духа над материей".

Свобода и артистизм в полной мере проявились после Чаконы, когда зазвучали два каприса Паганини (помимо обязательного 24-го, был выбран 23-й) и особенно Третья соната Изаи, посвященная румынскому композитору Энеску. Удивительно слаженный ансамбль получился в середине "Вальса-скерцо" Чайковского. Наконец, мы услышали вальс, а не виртуозно концертное произведение. За роялем, как и в первый день, чудеса творила концертмейтер Шолпан Арлыкова, великлепно чувствующая музыкантов и находящая для каждого из них особенные интонации.

18-летняя Ли СуБин из Кореи тоже играла Чакону Баха, но в отличие от Меруэрт, за добротным текстом у нее оказалось мало содержания. По-видимому, здесь сказалось конкурсное волнение: 17-й каприс зазвучал смелее, а 24-й и вовсе с характером и своим отношением к сочинению. После прослушивания конкурсантка рассказала, что на ее экспрессивную интерпретацию "Вальса-скерцо" Чайковского повлияла "Испанская симфония" Лало. (Известно, что композитора вдохновила при написании как раз "Испанская симфония"). К Вариациям на оригинальную тему Венявского она подошла с ощущением, что играет концерт. Возможно поэтому, мы услышали здесь тонкую звуковую работу, а также штрихи и динамику, которые хотелось услышать с подобной детализацией раньше.

Совсем другой исполнительский уровень показали Кристин Баланас из Латвии и норвежец Кристофер Тун Андерсен. Оба играли на потрясающих инструментах (Кристин - на скрипке Антонио Граньяни 1787 года, Кристофер - на скрипке Джованни Батисты Гваданини 1753 года).

Фото: Ростислав Нетисов/ ТАСС
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Нельзя не отметить большой труд Кристин в двух каприсах Паганини: скрипачка вытягивала каждый звук, добиваясь точной интонационности. У Кристофера Тун Андерсена наиболее удачными вышли произведения с фортепиано (концертмейстером выступила Даша Мороз). С воодушевленной энергией прозвучало обязательное произведение первого тура - Вальс-скерцо Чайковского. "Нечто испанское", по словам Кристофера, музыканты хотели донести при исполнении "Интродукции и рондо-каприччиозо" Сен-Санса, написанного, как известно, для скрипача-виртуоза из Испании Пабло Сарасате. Со вкусом и элегантностью получилось Скерцо-тарантелла Венявского, вызвавшее продолжительные аплодисменты публики по завершении.

Прослушивания, о которых все будут вспоминать, произошли вечером: с 19:00 до 23:00. Сольные концерты четырех музыкантов, трое из которых россияне, продемонстрировали баланс знаний и опыта, музыкальности и артистизма. С первых нот захотелось выключиться из соревновательной борьбы и получить удовольствие от прекрасной музыки в отличном исполнении.

О происходящем можно судить по реакции аудитории. Впервые на скрипачах было так много людей, спрашивающих лишних билет. Желающих постоять к концу дня стало так много, что дверь в партер плохо открывалась, а в какой-то момент заклинила совсем. По другую сторону двери не расходились. Слушали, что было слышно. Смотрели онлайн-трансляцию на экранах на балконе и по своим мобильным телефонам.

Результаты первого тура объявят сегодня в полночь. Перед этим, еще днем и вечером выступят семеро участников - представители Польши, Чехии, Германии, Финляндии, Кореи и России.

Энциклопедия конкурса Чайковского: Как начиналась номинация "Скрипка"

Текст: Ада Айнбиндер
Скрипка на конкурсе Чайковского появилась одновременно с фортепиано, то есть в 1958 году. И с первого конкурса бессменным председателем жюри в номинации "Cкрипка" до самой своей смерти был знаменитый советский скрипач Давид Федорович Ойстрах.
Фото: Израиль Озерский/Фотохроника ТАСС
Энциклопедия конкурса Чайковского: Как Ван Клиберн покорил Москву

Кстати, именно его ученик Валерий Климов стал первым победителем Конкурса Чайковского в номинации. Сейчас, правда, мало кто помнит, что в 1958 году на Конкурсе были два золотых лауреата - Ван Клиберн и Валерий Климов.

Триумфатором следующего, II конкурса в 1962 году стал представитель петербургско-ленинградской школы Борис Гутников.

Второе место тогда разделили представитель Израиля Шмуэль Ашкенази и советская скрипачка Ирина Бочкова. В то время она заканчивала Московскую консерваторию в классе выдающегося педагога Юрия Исаевича Янкелевича. В своем интервью 2008 года Бочкова вспоминала о подготовке к конкурсу:

- Меня поселили в Рузе в Доме композиторов. Я полтора месяца играла в пинг-понг и ничего не делала. "Поэму" Шоссона наизусть не могла выучить. Тогда Янкелевич приехал, вывез меня из Рузы с диким скандалом.

Дмитрий Шостакович вручает первую премию Валерию Климову. 1958 г. Фото: Дом-музей П.И. Чайковского в Клину

Во время подготовки на конкурс Чайковского нас поселили в Серебряном бору. Янкелевич сначала проверил, нет ли там пинг-понга. Его не было. Но я его все-таки нашла. В сентябре-октябре я там играла в пинг-понг. В ноябре было ужасно неудачное прослушивание. Затем он вызывал мою мам. А потом уже нельзя было в пинг-понг играть, снегом все занесло, и я уже готовилась нормально. Юрий Исаевич ездил туда, постоянно со мной занимался. На конкурсе Чайковского я получила 2-ю премию и следом 1-ю на конкурсе Жака Тибо в Париже.

Фото: предосталено музеем П.И. Чайковского в Клину
Энциклопедия конкурса Чайковского: Как готовились к выступлениям в СССР

Впоследствии Ирина Васильевна Бочкова сама стала профессором Московской консерватории и выпустила уже несколько поколений замечательных скрипачей. Многие ее ученики участвовали в Конкурсе имени Чайковского, а Анастасия Чеботарева, Граф Муржа и Александр Тростянский стали его лауреатами.

За 57 лет истории конкурс Чайковского дал миру целый ряд выдающихся скрипачей: Виктор Третьяков, Гидон Кремер, Владимир Спиваков, Лиана Исакадзе, Виктория Муллова, Сергей Стадлер, Илья Калер, Максим Федотов и др. Некоторые из них вошли в жюри нынешнего XV конкурса.

Сегодня многое изменилось в регламенте конкурса скрипачей: по условиям больше никто не играет концерты с оркестром под рояль, члены жюри не могут до выступления сократить программу, а чтобы избежать лишних дискуссий, ученики членов жюри вообще не допускаются к участию в конкурсе. В то же время многие позиции в регламенте для участников ужесточилось - появился, как и в других инструментальных специальностях, дополнительный этап второго тура с камерным оркестром и одно из главных нововведений нынешнего конкурса - "живой" предварительный тур. Но публика, как и прежде, с неизменным трепетом и волнением ожидает появления новых имен на скрипичном олимпе.

Давид Ойстрах и члены жюри I конкурса Чайковского. 1958 г. Фото: Дом-музей П.И. Чайковского в Клину
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