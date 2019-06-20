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20.06.2019 15:35
Рубрика: Спорт

Названы комментаторы на игру Кубка "Матч Премьер" "Спартак" - ЦСКА

Текст: Николай Максимов

С 26 июня по 4 июля в Австрии пройдет предсезонный турнир - Кубок "Матч Премьер", в котором примут участие "Краснодар", "Ростов", московские ЦСКА и "Спартак". Телеканал "Матч ТВ" сообщил, на каких именно играх будут работать ранее объявленная шестерка комментаторов - Михаил Моссаковский, Тимур Журавель, Нобель Арустамян, Сергей Кривохарченко, Роман Нагучев и Михаил Поленов.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Зрители смогут увидеть эксклюзивные репортажи, интервью с кромки поля с участниками и экспертами, прямые включения до матчей и после их окончания. На месте соревнования заработает специально оборудованная студия.

Назначение на дерби "Спартак" - ЦСКА, которое запланировано на 30 июня, получили Арустамян и Журавель. Ведущим студии во время игры будет Моссаковский. В тот же день южное дерби "Краснодар" - "Ростов" прокомментируют Роман Нагучев и Сергей Кривохарченко, ведущий студии - Михаил Поленов.

Матч-открытие Кубка 26 июня между "Ростовом" и "Спартаком" прокомментируют Моссаковский и Арустамян, из студии будет работать Поленов. На встрече "Краснодар" - ЦСКА, которая состоится днем позднее, в роли комментаторов выступят Поленов и Нагучев, ведущий студии - Моссаковский.

На игре ЦСКА - "Ростов", намеченной на 3 июля, будут трудиться Журавель и Моссаковский, а Поленов выйдет на связь из студии. Заключительный матч турнира "Спартак" - "Краснодар" 4 июля прокомментируют Кривохарченко и Поленов, в роли ведущего выступит Моссаковский.

Все матчи Кубка "Матч Премьер" в прямом эфире покажут каналы "Матч ТВ" и "Матч Премьер".

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