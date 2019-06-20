Москвичка Валентина Ивановна на днях дома зашла на сайт госуслуг, чтобы проверить, нет ли у нее неоплаченных штрафов ГИБДД. Штрафов не было, зато был долг по уплате госпошлины в 4075 рублей в пользу налоговой инспекции № 13 города Каменск-Шахтинского Ростовской области. Валентина Ивановна никогда не была в этом городе и долгов там у нее точно быть не могло. Пришлось разбираться.

Дом № 74 порушили семь лет назад, там никто не живет и, конечно, нет зарегистрированных. Фото: Наталья Ковалева, газета "Донецкий рабочий"

"Оказалось, что некий гражданин Туниян В.Ю. написал заявление о вынесении судебного приказа о взыскании долга по расписке, якобы написанной мной. По информации из судебного участка, долг у меня перед незнакомцем составляет 465 000 рублей. Вынесение судебного приказа подразумевает рассмотрение дела без вызова сторон и в упрощенном порядке. Мне удалось узнать в судебном участке № 3 Донецкого района Ростовской области, что в реквизитах должника по исполнительному листу в части взыскания госпошлины указаны именно мои паспортные данные. Не соответствует действительности лишь адрес регистрации. Я живу и прописана в Москве на улице Немчинова, а в судебных документах значится, что я прописана в городе Донецке Ростовской области на проспекте Мира, дом 74, квартира 13. Но я там никогда прописана не была, да и в городе Донецке никогда не бывала", - написала в редакцию "Российской газеты" Валентина Ивановна и попросила нашей помощи.

Новая дерзкая афера в Донецке реально опасна для рядовых граждан. Объясним почему: мошенник каким-то образом получает данные паспорта незнакомого человека и приносит в суд заявление с просьбой вынести судебный приказ и поддельную расписку, что ему должны деньги. Проверять, настоящая ли расписка, в суде не будут. Просьба о судебном приказе означает, что, собственно, никакого суда не будет. Стороны, соответственно, также не извещают. Поэтому о том, что человек кому-то должен на другом конце страны, пострадавший даже не узнает, пока с его счетов не исчезнут деньги. Готовый судебный приказ заявитель сам относит в банки, чтобы те посмотрели, нет ли у них счета этого липового должника и спокойно, не ставя хозяина счета в известность, списали деньги и отдали их мошеннику. Когда человек увидит пропажу средств или что деньги стали уходить с того же пенсионного счета, будет поздно.

В нашем случае с Валентиной Ивановной, когда она на сайте донецкого мирового суда нашла сообщение о "своем" судебном приказе, оказалось, что все сроки для обжалования судебного приказа, естественно, вышли. Сейчас Валентина Ивановна с помощью редакции написала в судебный участок № 3 незнакомого для нее города заявление с просьбой восстановить сроки для обжалования такого решения. Московская полиция приняла у Валентины Ивановны заявление о мошенничестве. Счетов с такой суммой, которую мошеннику "присудили" донецкие судьи, у женщины нет. Но в крупные банки заявление все же отправили. То есть в нашем случае мошенник банально не успел украсть деньги. Но это случайность и счастливое стечение обстоятельств. Скорее всего, москвичка не первая жертва такой аферы.

Редакция попросила о помощи коллег - журналистов городской газеты "Донецкий рабочий". Мы хотели узнать, кто проживает по адресу, по которому мошенник "прописал" Валентину Ивановну: Донецк, проспект Мира, дом 74, квартира 13. А еще мы попросили коллег попробовать найти "кредитора" москвички гражданина Тунияна В.Ю.

Оказалось, что дом 74 на проспекте Мира в Донецке есть. Корреспондент "Донецкого рабочего" Наталья Ковалева даже живет по соседству и рассказывает, что дом снесли еще семь лет назад и там никто не может проживать или быть зарегистрированным. Интересно, в суде небольшого города об этом никто не знал, вынося решение по "должнику"?

Мошенникам для обмана граждан уже даже не нужен оригинал или копия паспорта. Фото: Марина Волосевич

Этот случай - яркая иллюстрация, что, имея на руках просто данные паспорта законопослушного гражданина, мошенник может получить его деньги тихо, быстро и в любом конце страны. Валентина Ивановна живет в Москве, и она не теряла паспорт и не передавала его никому. Но это по большому счету и не нужно. Ведь сейчас паспортные данные у граждан требуют и получают все, кто может, - сотрудники банков, поликлиник, вокзалов и аэропортов, коммунальщики, социальные работники, продавцы, оформляя карты на скидки… список тех, кто имеет и может поделиться нашими паспортными данными, можно продолжать до бесконечности.

Конкретно

Схема обмана

1. Мошенник добывает или получает даже не копию, а просто данные паспорта гражданина.

2. На другом конце страны идет в мировой суд с липовой распиской о долге ему, с паспортными данными должника. Вопросов ему о должнике и его прописке, судя по нашему случаю, не зададут.

3Мошенник просит не суда с обязательными повестками и уведомлением сторон, а только судебного приказа. Этот документ изготавливается на месте мировым судьей, и "должник" об этом не узнает.

4. Получив на руки законное решение суда, обманщик идет в банки, к приставам и просит забрать деньги у "должника". Если должник - клиент банка (а отделения крупных банков есть по всей стране), то со счета просто списывается сумма "долга". Если счетов нет, приставы по той же бумаге заберут деньги с пенсии, пособий, счета мобильного телефона, в общем, везде, где смогут найти.

5. Как пропали деньги, банк может сообщить клиенту, если у него подключена соответствующая функция на телефоне. А если нет - деньги просто исчезнут. Ответственности банка, которому клиент доверил деньги, нет. Банк поверил решению суда. Тем более что оно - настоящее.

6. Полиция узнает об обмане поздно, когда ни деньги вернуть, ни мошенника найти, скорее всего, не получится.