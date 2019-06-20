В четверг Владимир Путин провел очередную, уже 17-ю по счету, "Прямую линию". Разговор с президентом продолжался 4 часа 8 минут. За это время глава государства ответил на 81 вопрос. Как и в прошлый раз, в беседе главы государства и граждан участвовали губернаторы и министры. Особенностью "Прямой линии" в этом году стали проблемные репортажи корреспондентов с мест, которые в прямом эфире комментировал президент. "РГ" публикует наиболее значимые моменты этой беседы.

О задачах национальных проектов

Собственно говоря, работа-то строится вокруг человека, но для того, чтобы добиться максимального результата для наших людей, для наших граждан, для развития экономики, мы организовали работу в рамках так называемых национальных проектов. Конечная цель всех этих мероприятий заключается в том, чтобы поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на длительную историческую перспективу. И поэтому мы разделили все эти направления - не по степени важности, а по степени того, что должно следовать за другим, имею в виду распределение ресурсов.

Это была большая работа. Прежде всего нам нужно было понять, за счет чего мы будем добиваться этого результата, где источники финансирования тех мероприятий, которые должно обеспечить государство.

К сожалению, в том числе правительство пошло и на повышение НДС с 18 до 20 процентов. Это, повторяю, в том числе для того, чтобы наполнить государственный бюджет, сделать первые шаги, которые за государством обязательно числятся, - это развитие инфраструктуры.

Скажем, кто будет строить железные дороги, или мосты, или шоссейные дороги, автомобильные, подводить электричество и так далее. Это без государства невозможно сделать, так же как невозможно осуществить некоторые другие структурные вещи. А потом принимали решение, считали, сколько нужно для того, чтобы обеспечить толчок в развитии тех или иных отраслей и вывести на новый уровень доходы граждан. Повторяю еще раз, к сожалению, пришлось пойти на такие не очень, скажем, приятные меры, но мы изначально рассчитывали, что это может и обязательно приведет к неблагоприятным, условно, последствиям на очень короткий промежуток времени…

Повторяю еще раз: это вообще ключевой элемент всех национальных проектов, для этого они и созданы. Главное - нам нужно изменить структуру нашей экономики, нам нужно, безусловно, сделать ее высокотехнологичной, цифровой, включать элементы искусственного интеллекта, развивать беспилотники, развивать инфраструктуру.

Все только для чего? Для того, чтобы толкнуть производительность труда и на этой базе обеспечить рост благосостояния граждан. Все это разбито по отдельным направлениям, на каждое направление (это счетные позиции): сколько нужно денег на дороги (посчитали, что нужно 6,5 триллиона рублей до 2024 года), сколько нужно на то же здравоохранение, чтобы успешно обеспечить, что надо на образование, науку и так далее и тому подобное? По каждому направлению есть индикаторы, которых мы должны добиться. И разумеется, будем оценивать и свою собственную работу. Я буду оценивать работу своих коллег по тому, чего нам удастся добиться.

И в этом году, кстати говоря, и в следующем, и так до 2024 года. На этом работа, безусловно, не заканчивается, но мы должны иметь реперные точки перед собой, они есть. И в принципе я считаю, что и люди работают достаточно напряженно.

О том, когда люди почувствуют первые результаты национальных проектов

Это не тот случай… Говорили в советское время, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Что такое "нынешнее поколение" никому не было понятно. Потом объявили, что вместо коммунизма в Москве провели Олимпийские игры в 1980 году.

Главное - нам нужно изменить структуру нашей экономики, нам нужно, безусловно, сделать ее высокотехнологичной, цифровой

Результаты должны чувствоваться уже сейчас, в этом году, в следующем и так далее. Это должно отражаться и на уровне доходов, и на заработных платах. Мы видим, что проблемы есть, но я показываю, что и тенденции положительные тоже имеются.

О доходах населения

Я и обозначил эту тему как одну из наиболее острых и важных. Напомню, что несколько лет назад мы столкнулись сразу с несколькими шоками. Это даже не внешние шоки, связанные с так называемыми санкциями или с нынешними ограничениями, а с ситуацией на рынке в отношении наших традиционных экспортных товаров - это нефть, нефтепродукты, газ, вообще углеводороды, металлы, химические удобрения, химия вообще и некоторые другие товары.

Поэтому у нас произошел такой малоприятный элемент в экономике и в социальной сфере. И действительно, реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет. Самый большой спад был в 2016 году…

Сейчас постепенно доходы начали восстанавливаться. Нам нужно разделить два понятия: реальные располагаемые доходы населения и заработная плата.

Смотрите, что происходит. Реальные располагаемые доходы, которые, как статистика показывает, что они падают, состоят из многих показателей - это из доходов и расходов. Один из показателей расходов на сегодняшний день - это выплаты по кредитам, и банки предоставляют сейчас кредиты гражданам, условно говоря, под залог 40 процентов заработной платы, что, конечно, чревато (прозвучала реплика: рискованно).

Да, рискованно, на мой взгляд. ЦБ должен обратить на это внимание, потому что нам не нужно в экономике "надувать" этих пузырей. Тем не менее граждане берут, потом платят, и это уходит в минус, влияет на реальные доходы населения.

У нас легализовались примерно 100 тысяч самозанятых, и так называемый теневой рынок сократился, это тоже отражается на реальных доходах в сторону минуса. Есть и другие факторы, сейчас не буду все перечислять.

Что касается заработных плат. Смотрите, что там происходит. Рост есть и в номинальном выражении, и в реальном выражении. В номинальном выражении это выглядит так: в 2017 году была начисленная заработная плата в экономике 33 с небольшим, 33,2 тысячи, а в этом году уже почти 44, последние данные в последнем месяце - 45.

Я сразу хочу оговориться, хочу, чтобы на меня люди, которые сейчас сидят в интернете или у телевизора, не сердились за то, что у них нет таких заработных плат. Это естественное дело, я говорю о средних цифрах.

Почему приходится ими пользоваться, этими средними цифрами? Потому что у нас большая разница и по отраслям, и по регионам. Одно дело - люди получают деньги в Туве, скажем, а другое дело - в Москве, либо в Тюмени, либо, не знаю, в Ингушетии.

И по отраслям. В нефтянке - одно, в финансовой сфере - другое, в машиностроении - третье, в транспортной отрасли - четвертое. Но у нас просто формат нашей встречи не позволяет говорить три часа или пять часов по каждой отрасли, по каждому региону отдельно.

Поэтому и я, и некоторые другие коллеги, мы вынуждены пользоваться средними цифрами, но они все-таки показывают тенденцию. Так вот, какова эта тенденция? Было 33 с небольшим, сейчас почти 45 тысяч - начисленная заработная плата.

По реальной заработной плате. Она считается по темпам роста. В 2018 году темп роста был 8,5 процента, сейчас у нас 2, в мае посчитали - вроде 2,8.

Почему в прошлом году был такой рост? Во-первых, это восстановительный рост, я считаю. Во-вторых, все-таки все уровни власти старались выполнить указы 2012 года, и даже в конце года начали начислять, начислять, начислять.

Поэтому, кстати говоря, может быть, что-то и не выполнено по указам 2012 года, но если бы их не было, не было бы и такого результата, потому что это заставляет все-таки все уровни власти работать и добиваться результата. Это второе.

Третье. Мы, как я уже говорил, повысили минимальный уровень размера оплаты труда, повысили его до прожиточного минимума... Так или иначе, много или мало люди получали, но повышение коснулось 44 миллионов человек.

В этом году индексация страховых пенсий по старости составила 7,05 процента при инфляции прошлого года 4,3 процента

Потом повышение МРОТа - это еще 3,7 миллиона человек коснулось. В этом году мы проиндексируем денежное довольствие военнослужащих. И по пенсиям наверняка будут вопросы, но я прямо сейчас скажу, поскольку, безусловно, и обеспечение пенсионеров нормальным доходом - это один из приоритетов государства, и, безусловно, мы будем за этим следить. В этом году индексация страховых пенсий по старости составила 7,05 процента при инфляции прошлого года 4,3 процента. Это первое.

Второе. С 1 апреля текущего года мы повысили на два процента государственные пенсии и социальные пенсии в связи с ростом прожиточного минимума пенсионеров. С 1 октября текущего года будут повышены пенсии военным пенсионерам на 4,3 процента.

Одновременно, как я уже сказал, с повышением денежного довольствия военнослужащих. В общем и целом, мы двигаемся по этому направлению, видим эту проблему и, безусловно, будем ее решать, сосредоточим на этом внимание.

О проблемах здравоохранения

Когда мы говорим о здравоохранении, то мы должны иметь в виду, что, несмотря на проблемы, а проблем здесь много, как в любой отрасли, которая напрямую касается людей, работает с людьми и помогает людям, проблем очень много, но в принципе отрасль развивается.

Какие основные вопросы, которые мы должны решать, на что нужно обратить внимание особое.

Первое - это доступность первичного звена здравоохранения. Здесь вы говорили о ФАПах, сейчас я об этом скажу.

Второе - это специалисты и их дефицит, специалистов, по конкретным направлениям.

И третье - лекарственное обеспечение. Вот три основные проблемы. Их много вообще, больше, чем эти, но три, я считаю, основные.

Первое, что касается доступности первичного звена здравоохранения, что здесь происходит. Действительно, в некоторых регионах Российской Федерации мы наблюдаем снижение этого первичного звена в виде амбулаторных отделений. Количество ФАПов при этом сократилось на 2 процента, а количество в амбулаторной сети в целом по стране выросло на 26, но в некоторых регионах, а их всего где-то 15-16, 18 регионов, мы наблюдаем значительное снижение первичного звена здравоохранения, как раз этой амбулаторной части, амбулаторной сети. Это, кстати говоря, в том числе и достаточно благополучные регионы, и возглавляют их люди очень опытные уже и эффективные на самом деле руководители.

В Краснодарском крае сокращение первичного звена в регионе в целом на 25 процентов, в Чеченской Республике - то же самое, не на 25 процентов, но значительное сокращение, в Кировской области. И все это очень грамотные и достаточно эффективные люди-руководители. И еще в 15 регионах, а всего 18 регионов. И конечно, я прошу и министра здравоохранения на это обратить внимание в диалоге с коллегами в регионах, и самих руководителей этих регионов. Это первое.

Второе. Мы говорим про эти ФАПы, они очень важны и, безусловно, должны быть поддержаны. В ближайшее время планируется строительство 390 новых ФАПов и ремонт 1200 имеющихся, но ремонт солидный, капитальный.

Затем в малых населенных пунктах развивается мобильная медицинская помощь. Уже 3800, по-моему, бригад создано, и в ближайшие несколько лет, в ближайшие три года планируется еще запустить работу примерно 1200 таких мобильных бригад. Во-первых, оборудование надо закупать, собирать команды специалистов и так далее. Это все будет делаться с точки зрения обеспечения доступности в первичное звено здравоохранения.

Конечно, здесь нужно развивать и систему докторов на селе, фельдшеров на селе, мы им платим там соответственно по миллиону и по 500 тыс. рублей, тем, кто земский доктор, как мы называем, земский доктор, земский фельдшер, кто хочет работать.

Врач сейчас в одном из регионов обозначил одну из существенных проблем - жилье. Вот жильем нужно заниматься. Мы из федерального бюджета выплачиваем деньги, миллион и 500 тысяч, а жильем должны заниматься региональные и местные власти. Мы много раз об этом говорили. И они должны предусмотреть деньги в своих бюджетах на эти цели, иначе, конечно, люди будут уезжать.

Следующая проблема - это кадры. Действительно, существует до сих пор дефицит специалистов - 25 тысяч, средний медицинский персонал - 130 тысяч. И одна из ключевых задач в этом смысле, конечно, повышение уровня заработной платы. Опять же сейчас скажу, что я слышал сейчас, что заработные платы низкие. В целом по стране они растут, у врачей в этом году уже они выросли на 5 процентов и где-то чуть-чуть не догоняют 77 тысяч. В целом по стране, это Москва, Петербург, здесь большие заработные платы. Есть регионы, где очень маленькие заработные платы, и нам, безусловно, нужно это выравнивать. То же самое касается среднего медицинского персонала, там рост, по-моему, 3,5 процента, где-то 35, Вероника Игоревна меня, может, поправит, где-то 39 тысяч средняя заработная плата. Опять повторяю - средняя по стране. И у младшего персонала рост составил 3,9 процента, это 35, тоже средняя. Вот это нужно не забывать.

Ну и лекарственное обеспечение, это, конечно, чрезвычайно важная вещь, особенно по жизненно важным лекарствам.

О чем идет речь? Смотрите, из двух источников мы обеспечиваем лекарствами граждан страны: это федеральный источник и региональный.

Федеральные деньги в этом году в феврале полностью перечислены в регионы Российской Федерации, тем не менее мы наблюдаем сбои по некоторым лекарствам. Кстати, по разным лекарствам разная ситуация: по онкологии - одно, по диабету - другое. По гипертонии - третье. Полностью перечислены.

Что мы видим? Мы видим, что во многих субъектах Российской Федерации не вовремя организуется соответствующая процедура по покупке, аукционы не вовремя проводятся, нет достаточно хорошо налаженной системы информации даже в рамках одного региона.

…Что касается опять регионального звена. Часть жизненно важных препаратов закупается в регионах. К сожалению, только в семи из них по полному списку. Во всех остальных список этих жизненно важных, необходимых людям лекарств сокращается, просто не закупаются.

Здесь, наверное, много причин, но руководители регионов, хотел бы это сказать особо, должны понимать, в чем и где находятся приоритеты. Одно дело строить что-то, может быть, и важные вещи строить и дать строителям на этом заработать и рабочие места создать и так далее. Но совершенно другое дело, когда речь идет о здоровье и жизни людей. И это безусловный приоритет, об этом нужно подумать.

Вероника Скворцова, министр здравоохранения: Мы очень активно развиваем структуру именно амбулаторной и поликлинической помощи. И с 2014 года мы видим оживление амбулаторной помощи и на селе, и в городских населенных пунктах.

Инфраструктура на селе уже сейчас обеспечена лучше на 22 процента. Мы каждый год строим от 300 до 500 ФАПов, и в этом году будет построено не менее 350 ФАПов, и будут обновлены. И амбулаторно-поликлинические отделения сейчас существенно лучше представлены.

В то же время, как вы уже сказали, у нас есть регионы, их 17 из 85, которые несколько сократили мощность амбулаторно-поликлинических учреждений. Мы с этими регионами работаем, напрямую с губернаторами и региональными министрами.

Если говорить о детских поликлиниках, за последние четыре года у нас число участковых педиатров увеличилось более чем на две тысячи человек и снизился коэффициент совместительства. Сейчас он составляет только 1,1, поэтому ситуация выправляется. Нам помогает то, что с 2016 года у нас внедрена первичная аккредитация…

О лекарственных средствах

У нас существенно увеличился объем финансового обеспечения льготных лекарств из федерального бюджета, сейчас это уже 156 миллиардов рублей. Эти деньги первым траншем пришли 17 января в регионы и полностью были доведены до 7 февраля.

Мы в течение прошедших месяцев текущего года мониторировали ситуацию во всех регионах. На самом деле выявлено 30 регионов, где выявлены серьезные организационные, логистические недоработки: это и смещение сроков закупок, и неправильное проведение закупок, и, кроме того, неумение управлять товарными запасами.

Как правило, это те регионы, где нет нормальной цифровой системы льготного лекарственного обеспечения, и организаторы здравоохранения не знают, на каких складах какие остатки, в каких медицинских организациях какие остатки…

Путин: Секундочку… Все-таки вы мне говорили про регион, где недавно была (такая ситуация. - Прим. "РГ")…

Скворцова: Это Саратовская область.

Путин: Саратовская область, точно. Лекарств на складе полно, а в аптечной сети нет. Что касается денег, могу сказать, что особенно по онкологии значительное увеличение. Мы в два раза увеличили финансирование закупок препаратов по онкологии. Скажем, для химиотерапии 80 миллиардов было, а сейчас - 150.

Об экономистах из 90-х и рыночной экономике

Во-первых, у нас нет экономистов 90-х сейчас, где они? Назовите хоть одну фамилию. Разве только Алексей Леонидович Кудрин, и то не в полном объеме, но тем не менее, да и тот перековался…

Но у нас реально нет никаких экономистов 90-х годов. Какие-то идеи, может быть, монетаристские, они присутствуют, мы это видим, но нет и экономической системы девяностых годов. Почему? Во-первых, у нас нет такой инфляции, которая была там 30 с лишним процентов, у нас нет таких долгов, которые были, зашкаливали. У нас нет зависимости от МВФ. Наоборот, наши золотовалютные резервы растут, они сейчас уже превысили планку 500 миллиардов долларов и продолжают расти. У нас нет долгов, у нас есть, к сожалению, единичные случаи, связанные с несвоевременной выплатой заработной платы, даже с долгами.

Но у нас ничего подобного нет из того, что было в 90-х, когда по полгода не платили зарплату, денежное довольствие военнослужащим не платили месяцами. Единственным источником существования часто оставалась пенсия, да и ту не платили своевременно. Она была вообще ничтожной и не платили своевременно. Но ничего подобного сейчас нет.

Но самое главное может быть в другом. Самое главное в том, что чистой рыночной экономики либо чистой административно-командной просто не существует, а вот смешанная, о которой здесь сказал человек, который обратился к нам, ко мне, во всем мире присутствует.

Вообще, как только начинаются какие-то сбои в экономике, проблемы начинаются, тут же возрастает роль государства. Как только накопления возрастают, как только ситуация успокаивается, сразу государство из экономики уходит. Это везде, во всех странах мира происходит. И у нас это всегда происходило в кризисные времена.

Мы повысили минимальный уровень размера оплаты труда, повысили его до прожиточного минимума. Это повышение коснулось 44 миллионов человек

А вот страны со смешанной экономикой развиваются, кстати, быстрее, чем другие: Китай, отчасти - Индия. В Китае сейчас поменьше темпы роста экономики, чем в Индии, но все равно остается одним из "локомотивов" мировой экономики. Да и Индия - тоже.

А в западных экономиках? Посмотрите, там никто ничего не имеет против, а с другой стороны, наоборот, подталкивает такую тему, как стратегическое планирование в отраслях. Это все есть, поэтому и нам нужно иметь это в виду и использовать все это.

Но главное, на что нужно обратить внимание, и мы вчера тоже разговаривали на этот счет и с министром экономики, я согласен полностью, - мотивация. В какой бы системе человек ни работал - либо в плановой административной, либо в рыночной, - мотивация должна быть обеспечена. Только тогда мы сможем решать задачи, которые стоят перед страной.

Дословно

Сотрудникам МЧС повысят зарплату

Станислав Таукачикас из Калининградской области (города Светлый) задал вопрос, касающийся зарплаты сотрудников МЧС.

"Работаю здесь же в пожарной части № 31. Скажите, пожалуйста, когда поднимут зарплату? На данный момент заработная плата пожарного составляет 12-13 тысяч рублей, у меня как командира отделения - 16 тысяч рублей", - сказал Таукачикас. По его словам, на такую зарплату сейчас по нынешним ценам прожить невозможно. "Нам приходится работать на двух, трех работах, не находясь дома. Из-за этого рушатся семьи, - заметил он. - Работать в пожарных частях некому, по двое, трое человек в карауле. Вы видите, что творится сейчас в стране: горят поля, дачи, дома. Когда наведут порядок?"

"Во-первых, то, что вы говорили о 10 тысячах и так далее, - это нужно реально проверить, что там происходит. Почему? Потому что нами впервые принято решение, мы довели минимальный уровень оплаты труда - МРОТ (минимальный размер оплаты труда) до прожиточного минимума - это 11 280 рублей.

И если человек работает на полную зарплату, ему не могут, не имеют права платить меньше этой суммы. Я не понимаю, откуда взялось 10 тысяч". - заметил Владимир Путин.

Журналисты добавили: Из некоторых регионов приходят сообщения, что снижен минимальный размер оплаты труда региональными решениями.

"Значит, это предмет для разбирательства соответствующих контролирующих инстанций. Или человек работает просто на полставки. Просто в каждом конкретном случае нужно разбираться, - заявил президент. - Теперь по этому конкретному вопросу. Да, действительно, в МЧС сложилась ситуация, прямо скажем, не самая лучшая. Почему? Потому что там есть люди, которые в погонах служат, и они получают примерно, как этот коллега говорил, я не знаю, он в погонах или нет, думаю, что нет, потому что на его месте человек в погонах получал бы примерно 43 тысячи. А все остальные, которые гражданский персонал, так называемый, 13 или, как он, 16. Мы буквально в последние несколько месяцев с министром Зиничевым об этом много раз говорили, и он постоянно ставил вопрос в правительстве на этот счет".

"Решение принято - в этом году МЧС будет выделено 4,3 миллиарда рублей, что позволит поднять заработную плату таким сотрудникам МЧС, как человек, который здесь выступал, где-то примерно до 24 тысяч, - сказал глава государства. - И на следующий год предусмотрено двумя траншами по полугодию в четыре миллиарда, восемь миллиардов за год. Соответственно, у него, например, зарплата должна вырасти где-то до 32 тысяч".

О мусорной реформе

Это большая проблема у нас. Она возникла не вчера. Мы много раз об этом говорили, возвращались к этому. Кстати говоря, говорить-то и заниматься этим начали буквально года два-три назад. Как это ни странно прозвучит, но это факт, толчком была как раз очередная "Прямая линия". Люди, по-моему, в Балашихе пожаловались на то, что у них происходит. С этого момента, собственно говоря, и с моей стороны прошел сигнал коллегам - и в регионы, и в правительство. Начали об этом и говорить, это сделали предметом обсуждения и предметом внимания со стороны государства на всех уровнях. Выяснилось, что мы десятилетиями накапливали мусор, отходы бытовые, и никто этим как следует никогда не занимался.

Программа предусматривает строительство 200 комплексов по переработке мусора. Общий объем финансирования - чуть больше 300 миллиардов рублей, примерно одна треть из бюджета, а все остальное - это средства, которые должны быть привлечены из бизнеса

Хочу Вам сказать (специалисты это знают точно, широкая публика, может быть не догадывается), мы генерируем ежегодно 70 миллионов тонн отходов, 70 миллионов. На самом деле никто не занимается в таком промышленном смысле переработкой этих отходов. Это огромная проблема, тем более что полигоны скапливались десятилетиями еще с советских времен.

Усугубляется это еще и тем, что у нас общество превратилось все-таки в значительной степени в общество потребления, даже несмотря на то что доходы в предыдущие годы упали, реальные, но сейчас восстанавливаются. Тем не менее в целом у нас общество потребления. Новые упаковки появились, кроме бумаги упаковочной или картона много пластика сейчас применяется. В Тихом океане целые острова величиной со среднюю европейскую страну образовались. Эффект линзы работает таким образом, что влияет на климат на всей планете уже. Для нас это огромная проблема, поэтому, конечно, мы будем этим заниматься.

То, что показали сейчас, - это безобразие. Это надо посмотреть, где, в каких районах, в каких субъектах Федерации это происходит...

Много вопросов в связи с ростом тарифов. Отчасти, может быть, это и неизбежно, потому что нужно иметь хотя бы первичные деньги для того, чтобы начать систему работы. Но люди должны видеть результаты, конечно. И это не тот случай, когда нужно оттягивать на 20 лет. Вот эти результаты как раз люди и должны почувствовать сейчас.

Совсем недавно мы приняли решение, я согласился предоставить губернаторам право выбирать, кто будет работать на этих контейнерных площадках - или управляющие компании соответствующего дома или квартала, или так называемые региональные операторы, регоператоры. Некоторые считают, что региональным операторам не дотянуться будет до этих контейнерных площадок, а некоторые считают, что, наоборот, лучше, если будет ответственность в одних руках.

На самом деле мне безразлично, но многие губернаторы считают, что лучше регоператоры пускай делают. Пусть делают, только пусть они этим занимаются. Конечно, надо внимательно посмотреть на эти картинки, откуда они взялись. Много таких вещей. Надеюсь, что нам удастся это сделать, навести там порядок в ближайшее время. И конечно, несмотря на то, что это вроде непривлекательная тема - мусор, но и я тоже буду за этим поглядывать...

Программа есть, рассчитана на несколько лет, предусматривает строительство 200 комплексов по переработке мусора. Общий объем финансирования - чуть больше 300 миллиардов рублей, примерно одна треть из бюджета, а все остальное - это средства, которые должны быть привлечены из бизнеса. Вот эти средства из бюджета, они заложены в бюджет, и мы обеспечим это финансирование.

О проценте на ипотеку для семей с детьми

Шесть процентов за ипотеку. Значит, что здесь происходит и что произошло? Действительно, есть такое решение, есть мое поручение для семей с детьми, причем для семей, у которых появился второй и третий ребенок: должна быть обеспечена льготная ипотека в объеме шести процентов. Можно ли меньше? Можно, и это уже делается на Дальнем Востоке, там пять процентов.

Что произошло с этими шестью процентами? И действительно я видел в пачке вопросов, которые смотрел вчера, позавчера, три дня назад, много вопросов на эту тему. Людям трудно решить, или проблема не решается с банками, на шесть процентов не переходят в отношении кредитов, которые были ранее выданы.

…Не пересчитывают. Это реальная ошибка правительства России, соответствующих структур. В чем она заключается? В том, что минфин не выделил достаточных ресурсов для компенсации банкам на эти цели для субсидий. Там они первоначально решили, что будет достаточно двух процентов. Этого недостаточно.

И по двум каналам должна решаться эта проблема: по линии минфина, он должен работать с крупными банками, такими как Сбербанк и ВТБ, и через нашу организацию "ДОМ.РФ" (они работают с мелкими и средними банками).

И ни там, ни там практически не решалось, потому что правительство не выделяло необходимых ресурсов. Но еще до этой "линии", поскольку я знакомился с материалами и с вопросами, я переговорил с членами правительства, в том числе с руководством минфина, в принципе эта проблема уже решена. Минфин выделил необходимые ресурсы, надеюсь, что в ближайшее время это пойдет, и все это будет видно на практике.

Что касается 450 тысяч рублей погашения ипотечного кредита при рождении третьего ребенка. Что можно сказать, это ведь мы выделили именно на эти цели, а ни на какие другие, и эта сфера жизнедеятельности людей, особенно семей с детьми, является наиболее важной, наиболее чувствительной.

Кстати говоря, и материнский капитал, мы смотрим по практике его использования, в основном все-таки используется на улучшение жилищных условий. Мы выделяли именно на эти цели, причем задним числом это сделаем - с 1 января 2019 года, поэтому на другие цели это не предусмотрено.

Кстати говоря, если вернуться к шести процентам, эта мера поддержки семей с детьми, у кого в семье два ребенка, три и последующие дети, действует с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

И все, кто попадает в эту систему, хочу, чтобы люди об этом знали, они должны знать, что если до 30 декабря попал в эту систему, то эта мера поддержки будет действовать на весь срок функционирования, на весь срок выданного ипотечного кредита.

О поддержке семей с детьми

Действительно совсем недавно ввели такую меру поддержки, которой раньше никогда не было, - мы начали выплачивать деньги семьям, где появился первый и второй ребенок. На второго ребенка у нас маткапитал, а на первого никогда не было такой меры поддержки. Причем она в принципе достаточно существенная - это в объеме прожиточного минимума ребенка в регионе. В среднем, я хочу оговориться опять, - это средняя величина. В каждом регионе по-разному, но в среднем это сегодня 10,5, уже около 11 тысяч рублей. Эту поддержку получают семьи, где появился первый и последующие дети. На первого ребенка - напрямую из бюджета, на второго, если семья хочет, можно взять из маткапитала. И получают семьи, как говорят, по нуждаемости. Это семьи, где на человека приходится доход в полтора прожиточных минимума на работающего взрослого человека в регионе тоже. Прожиточный минимум в целом для страны у нас приравнен к МРОТу, к минимальному размеру оплаты труда, и составляет в среднем 11 280 рублей. Полтора прожиточных минимума на человека. Сколько это? 17. Примерно посчитаем, 17 плюс 17 - около 34 тысяч. Вот, если в семье 34 тысячи на взрослых людей, то сегодня семья имеет право на получение этой поддержки в объеме 10 тысяч в среднем, повторяю, по стране. Это прожиточный минимум ребенка.

Сейчас мы уже практически приняли решение, мы говорили об этом с правительством, с председателем правительства. Он, выступая в Государственной Думе недавно с отчетом Правительства перед парламентом, сказал о том, что мы будем увеличивать количество семей, которые получают эту меру поддержки, получают это пособие.

Каким образом? С 1 января 2020 года распространим эту меру поддержки не только на семьи, где полтора прожиточных минимума на человека, а на те семьи, где два прожиточных минимума на человека. То есть, по сути дела, условно говоря, два прожиточных минимума: 11 280 плюс 11 280 - это 22, 23, 24. Если сложить вместе, около 45 тысяч. Если около 45 тысяч семья получает, то она тогда получит право на выплату в объеме одного прожиточного минимума на ребенка по региону. Это тоже в среднем 10-11 тысяч. На мой взгляд, в общем-то, это неплохая поддержка.

Теперь по поводу вот этих 50 рублей, о которых здесь и на экране я прочитал, и женщина рассказала, мамочка молодая рассказала о своей ситуации. Действительно, вот эта первая мера от нуля до полутора лет, а вот от полутора до трех, эта категория семей у нас выпадала. Не выпадала, а получала 50 рублей. И вопрос прозвучал так: может быть, вообще бюджет избавить от этих трат? Дело в том, что это не бюджет. В 1994 году было принято решение, был указ президента тогда. Ситуация была крайне тяжелая, эти 50 рублей заставили платить работодателей. Они и тогда-то мало чего значили, а сейчас, конечно, не значат вообще ничего - ну что такое 50 рублей?

Поэтому мы в последнее время искали решение. Я считаю, что оно найдено, фактически решение состоялось уже. Мы будем выплачивать деньги семьям, тоже по нуждаемости, в зависимости от дохода, которые имеют детей от полутора до трех лет, тоже в размере прожиточного минимума ребенка. Не решен только один вопрос, а именно: каким семьям, с каким доходом? Либо с доходом полтора прожиточного минимума на человека, либо два…

Смотрите, если мы с 1 января 2020 года будем уже с нуля до полутора лет выдавать семьям с доходом в два ПМ, это значит, что у нас в эту меру поддержки попадут 70 процентов семей. Это уже заметно будет.

Конечно, ребенок достиг полутора лет, а потом перейти на полтора ПМ, то есть сразу уменьшить количество семей, которые получают эту меру поддержки, это, конечно, было бы странно. Поэтому считаю, для себя я давно это решение принял, мы должны будем распространить это на все семьи, у которых доход 2 ПМ.

Если вернуться к началу нашей дискуссии, к началу нашего разговора, коллега из МЧС говорил, сколько он получает, даже офицер получает на его месте где-то 43 тысячи, такая семья сразу (мамочка уходит в отпуск) не будет работать, такая семья сразу получит право на получение этого дохода.

Наконец, думаю, что в ближайшее время мы просто оформим это решение окончательно. Но есть еще одна мера поддержки, она распространяется на регионы с негативной демографией, но таких регионов уже 65. И там на третьего ребенка тоже выдается помощь в размере прожиточного минимума ребенка.

Мы продолжим эту меру поддержки, но я бы просил правительство обратить внимание на регионы Сибири и Урала. Вот над чем должны подумать. Они пока не включены в число этих 65 регионов, но надо посмотреть, на самом деле, что там происходит с демографией.

О санкциях и их последствиях

Во-первых, что значит "помириться"? Мы ни с кем не ругались, и желания такого у нас нет с кем-то ругаться.

Во-вторых, что это даст и чего не даст и что мы теряем? Смотрите, по экспертным данным, в результате всех этих рестрикций (ограничений) Россия за эти годы, начиная с 2014 года, где-то недополучила около 50 миллиардов долларов, Евросоюз потерял 240 миллиардов долларов, США - 17 миллиардов долларов (у нас с ними небольшой торговый оборот), Япония - 27 миллиардов долларов. Это все же отражается на рабочих местах в этих странах, в том числе и в странах Евросоюза: они теряют наш рынок.

Действительно совсем недавно ввели такую меру поддержки, которой раньше никогда не было, - мы начали выплачивать деньги семьям, где появился первый и второй ребенок

Эти наши потери я назвал, они приблизительные. Тем не менее, допустим, мы с этим согласились, но кое-что мы и получили. А что именно? Во-первых, мы должны были (и мы это сделали) включить мозги по поводу того, что и как нам нужно делать в высокотехнологичных секторах экономики.

И у нас программы так называемого импортозамещения - 667 миллиардов рублей. Это заставило нас развивать даже те направления, где раньше у нас не было компетенции.

Я говорил об этом, сейчас могу повторить. Допустим, у нас в РСФСР (в Советском Союзе) и в новой России никогда не было отечественного морского двигателестроения, мы закупали это за границей.

Оказалось, что недостаточно уметь производить двигатели вообще, а морские двигатели - это особая история, это отдельная наука, отдельная отрасль, отдельная компетенция.

Мы за несколько лет это сделали. У нас появились свои двигатели, причем не только не уступающие, а в чем-то превосходящие западные аналоги, а также по очень многим другим направлениям - например, транспортное машиностроение, энергетическое машиностроение, я уже не говорю про сельское хозяйство.

Смотрите, если бы мне, да и каждому из здесь сидящих в зале десять лет назад сказали, что мы будем экспортировать, как в прошлом году, сельхозпродукции на 25,7 миллиарда долларов, мы бы рассмеялись в лицо тому, кто это сказал. Пожали бы руку и сказали: "Спасибо вам за добрые, но неисполнимые намерения".

Сегодня это факт, и, больше того, мы стремимся к тому, чтобы к 2024 году этот сельхозэкспорт у нас составил уже 45 миллиардов долларов, и думаю, что это достижимая цифра. Добьемся мы или нет - это, конечно, вопрос, но к этому надо стремиться, это реалистичный план. Так что по многим направлениям это нас мобилизовало.

Теперь по поводу того, если мы, - о примирении речи не идет, - если мы полностью сдадимся и наплюем на свои национальные, фундаментальные интересы, будут ли какие-то изменения. Может быть, какие-то внешние сигналы будут, но кардинально ничего не изменится.

Вот смотрите, ведь Китайская Народная Республика не имеет отношения к Крыму и к Донбассу, правильно? Нас обвиняют, что мы Донбасс оккупируем, - что полная чушь, ложь. Но Китай не имеет к этому отношения, а тарифы на ее товары (это, считай, те же санкции) увеличиваются и увеличиваются.

Теперь, атака на Huawei: откуда она взялась и в чем смысл? Смысл только в одном - в сдерживании развития Китая, который стал глобальным конкурентом другой державы - Соединенным Штатам. То же самое происходит в отношении России, и будет происходить дальше. Поэтому если мы хотим занять достойное нас место под солнцем, мы должны просто становиться сильнее, в том числе и прежде всего в сфере экономики.

О возможности сотрудникам МВД ездить за границу

Действительно сотрудники МВД, может быть, и не все, но некоторые, кстати, являются обладателями этих секретов, но далеко не все, рядовые сотрудники - нет. Поэтому мы договорились, что мы расширим географию возможного выезда сотрудников МВД за границу.

Что касается в целом, то все-таки сотрудники МВД наделены особыми полномочиями, и в этом смысле они, конечно, находятся в особом положении. Они должны сами для себя сделать выбор: они хотят работать с этими ограничениями или нет.

О поддержке фермеров и сельского хозяйства

У нас это в принципе есть, скажем, Вологодское масло всем известно у нас в стране, как минимум, а то и за границей. Поэтому в общем и целом это не утрачено.

Хотя я с вами полностью согласен, конечно, нужно, чтобы государство, средства массовой информации помогали. Хотя мне эти средства массовой информации сейчас скажут, что давайте, платите деньги, мы вам раскрутим что угодно. Но государство, конечно, должно оказать поддержку.

Вместе с тем думаю, что то, что Вы сейчас сказали по поводу фермеров и крупных хозяйств, это отголоски дискуссий по поводу того, на что государство прежде всего должно обратить внимание. И я согласен с вами, я знаю эту дискуссию, знаю, кто являлся в недавнем прошлом ее апологетом, в шутку говорю это.

А без шуток, это бывший губернатор Краснодарского края Александр Николаевич Ткачев. Он все время говорил, что двигателем развития сельского хозяйства являются крупные товарные производства, а на самом деле они и дают основную товарную продукцию, это правда, и не только у нас, но и за рубежом. Но забывать малые, средние хозяйства, фермерские хозяйства, конечно, нельзя, и здесь я с вами полностью согласен.

Единственное, что могу сказать, мне кажется, что у Вас все-таки неполная информация в этом смысле. Что имею в виду? Смотрите, во-первых, объем товарной продукции фермерских хозяйств вырос за последнее время на 45 процентов. Это в принципе приличный рост, и без поддержки государства это было бы невозможно.

Общий объем поддержки сельхозотрасли в прошлом году был 254 миллиарда рублей, в этом году свыше 300 - 303 миллиардов. Имею в виду и поддержку экспорта. А из всего объема этой поддержки где-то примерно 45 процентов приходится на крупные хозяйства, а на фермерские хозяйства - 16 процентов. Объем рынка, который занимают фермеры, они все больше и больше дают продукции, на сегодня 12 процентов.

Что это означает? Это означает, что объем поддержки больше, чем рынок, который сейчас фермеры занимают. То есть это как бы говорит о том, что государство подталкивает к дальнейшему развитию. Если, я думаю, что это произойдет, причем в самое ближайшее время, фермеры достигнут объема поддержки на рынке, это будет уже не 12, а 16 процентов... Государство должно будет подставить плечо и сделать следующий шаг, тем более что есть сферы деятельности, где без фермерских хозяйств не обойтись. Фермеры, вообще это сфера деятельности, это абсолютно органичная часть всего сельского хозяйства страны.

Что касается поддержки брендов, здесь Вы абсолютно правы, надо подумать над этим. Попрошу Дмитрия Николаевича Патрушева (министр сельского хозяйства. - Прим. "РГ") сделать предложения.

Дословно

Защита прав бизнеса: залог или арест

Тему давления на бизнес поднял Александр Хуруджи, общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, которые находятся под стражей. Он призвал главу государства чаще использовать залог как меру пресечения, вместо арестов. "Это позволит сократить такие случаи заказов взаимных конкурентов и партнерами", - заметил Хуруджи. "У меня огромная просьба как человека, который каждый день сталкивается с большим количеством обращений от предпринимателей со всей страны, обратить на это внимание и дать шанс именно под залог выходить. Пока никто из тех, кто выходил, не убегал", - сказал он.

Владимир Путин: Так и хочется сказать: "От нас не убежишь, у нас длинные руки". Но, к сожалению, убегают, Вы знаете, и отсиживаются где-то "за бугром". А наши так называемые партнеры не спешат, даже при абсолютно очевидных вещах, связанных с уголовными правонарушениями или даже просто гражданскими, никого выдавать. Но это отдельная тема, хотя бывает, что и выдают.

Вы правы в чем? В том, что нельзя злоупотреблять этими арестами, особенно в сфере экономических правонарушений. Здесь я с вами полностью согласен. Вы наверняка слышали, что я говорил в своем Послании этого года, именно это же и говорил.

Можно ли использовать в качестве меры пресечения, и более широко это использовать, залог? Можно, и даже нужно. Наряду с домашним арестом, наряду с подпиской о невыезде, все это нужно шире использовать, я согласен.

Но полностью исключить арест, я понимаю так, что Вы не ставите так вопрос, полностью исключить тоже нельзя. Потому что если богатый человек будет бесконечно откупаться, то нам рядовые граждане, которые слушают, миллионы людей сейчас слушают, скажут: "Ничего себе, если он богатый, ему все можно, откупился, деньги отдал и ушел от ответственности". Этого тоже нельзя допустить. Но во всем должна быть мера. И такой способ обеспечения деятельности правосудия, как залог, конечно, должен шире использоваться, я не сомневаюсь. И одна из самых главных проблем сегодня - это бесконечное содержание под стражей. Я уже просил об этом и Генеральную прокуратуру, и Верховный Суд, чтобы они проанализировали ситуацию и сделали предложения. Но там по-разному по срокам, но я сейчас хочу скорректировать эту просьбу по срокам и прошу, чтобы до конца года, хотя бы до конца ноября - начала декабря, эти структуры (и Генпрокуратура, и Верховный Суд) сделали свои предложения.

О зарплате чиновников

"Когда чиновники будут получать зарплату, как рядовые работники?" Знаете, я много видел таких обращений. Представим себе, что министр будет получать, как рядовой работник. Как бы ни было, я говорю об этом с болью в сердце, мне бы очень хотелось... Помните известную шутку: "Мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а для того, чтобы не было бедных". Мне бы очень хотелось, чтобы доходы рядового работника повышались.

В чем может быть засада, если мы сейчас просто возьмем и резко понизим уровень заработной платы чиновников, министров или даже руководителей крупных государственных компаний? Мы просто не найдем достаточно квалифицированных кадров. Они все разбегутся по частным конторам или за границу уедут, и в конечном итоге это отразится на благосостоянии страны и этих рядовых работников, о которых мы говорим, потому что не будет приниматься эффективных решений, не будут формулироваться планы развития и некому будет их реализовывать. Ведь человек должен получать от уровня своей квалификации, от уровня своих деловых, личных качеств и так далее и, конечно, от результатов своей работы, это само собой разумеется.

Но в чем я с вами согласен, это то, что это не должно быть запредельно, разница не должна быть колоссальной. Если обратиться к руководителям наших крупных государственных компаний, здесь тоже есть своя особенность. Меня тоже иногда цепляет, когда я смотрю, честно вам говорю. Я говорил, кстати, им об этом уже неоднократно, когда смотришь на уровень их дохода. Но дело в том, что у них в компаниях, и это тоже объективная необходимость, много работает в том числе иностранных специалистов, и уровень доходов этих иностранных специалистов считается от первых лиц. Понимаете, если им резко понизить, там тоже будет дефицит кадров, так же как в здравоохранении, и из-за этого могут быть достаточно серьезные последствия.

Тем не менее еще раз вернусь к этому, разница не должна быть колоссальной. Здесь я с вами согласен. Об этом мы должны подумать. Кстати, в том же здравоохранении или даже в образовании первые лица получают в десять раз больше, я даже не говорю сейчас о министрах, в 10 раз больше, чем рядовой сотрудник больницы какой-либо или образовательного учреждения. Это недопустимо, конечно, на это совершено точно нужно обращать внимание.

Об обустройстве городов и долевом строительстве

Вопрос Ксении Бессоновой из Красноярска.

Бессонова: От лица жителей всего третьего микрорайона мы просим вас, пожалуйста, посодействуйте в строительстве школы, детского сада и парка в нашем микрорайоне. У нас в Солнечном проживает более 70 тысяч населения, в основном это новостройки, в основном молодые семьи с маленькими детьми.

Школы переполнены более чем в три раза. У нас самый высокий уровень рождаемости был в Красноярске, но с социальной инфраструктурой большие проблемы. Нехватка детских школьных и дошкольных мест более трех тысяч. Жители отстояли территорию под школу и детский сад в 3-м микрорайоне в 2018 году, потому что узнали о том, что на этом месте, где планировались школа и детский сад, решили построить жилые дома. Жители вышли с протестом, и данное разрешение на строительство отозвали. Но буквально месяц назад мы узнали о том, что на последнюю муниципальную землю в 3-м микрорайоне, которая осталась под парк, администрация города также выдала разрешение на строительство жилых домов. У нас, получается, где новостройки - это большинство всего района Солнечный - нет ни единой зеленой зоны, нет ни единого парка, ни сквера, то есть нашим детям негде гулять. Пожалуйста, помогите нам в этой проблеме.

Путин: Я вижу на экране губернатора Красноярского края Усса, я дам ему сейчас слово. И думаю, что в данном конкретном случае он должен сказать, как это будет сделано, а сделать это, безусловно, нужно, как бы сложно это не было.

Что я хотел бы в этой связи сказать. Ведь проблема сейчас возникла, она не возникла в связи с изменениями в области жилищного строительства. И до сегодняшнего времени она в целом должна была бы решаться.

Ваш пример, видимо, говорит об обратном, но в целом по стране она решалась таким образом: когда напрямую привлекались деньги вкладчиков, которые софинансировали строительство, тогда в договорах совместного строительства были заложены и вопросы, связанные со строительством социальной инфраструктуры, в частности школ, больниц, детских садов и так далее.

Почему-то в вашем случае мы этого не наблюдаем. Но это явное упущение тех, кто принимал решение на местном и, соответственно, региональном уровне. Даже региональный здесь ни при чем, это на местном уровне принимаются решения.

Но эта проблема, к сожалению, сейчас будет более острой, и говорю об этом для того, чтобы еще раз обратить на это внимание и правительства России, и коллег в регионах. Почему?

Мы переходим на новые формы жилищного строительства, связанные с тем, что мы снимаем нагрузку и риски с граждан, чтобы не плодить новые проблемы с недостроем

Потому что мы переходим на новые формы жилищного строительства, связанные с тем, что мы снимаем нагрузку и риски, точнее даже риски, с граждан, чтобы не плодить новые проблемы с недостроем, и перекладываем эту нагрузку и эти риски на плечи финансовых организаций при поддержке государства.

Но если в первом случае, повторяю, дольщики платили за это так или иначе, в конечном итоге это вкладывалось в стоимость всего жилья, то теперь по закону социальную инфраструктуру должно возводить государство: или государство как федерация, или регион, и при поддержке регионов муниципалитеты.

По закону - да, но у них пока нет источника. И задача правительства вместе с регионами Российской Федерации сейчас выработать правовую систему, которая бы обеспечила возведение социальной инфраструктуры наряду с жилищным строительством, и определить источники финансирования этого строительства. А в данном конкретном случае давайте губернатора послушаем.

Александр Усс: Добрый день, Владимир Владимирович. Действительно, микрорайон Солнечный далеко не идеальный, и переуплотненная застройка - это типичное наследие еще 90-х годов. Он находится на окраине и как-то особой зоной приоритетного внимания никогда не был, должен сказать откровенно. В то же время отмечу, что в этом году там сдана школа и сдан детский садик, на открытии которого я сам был. Относительно того, что земля, пригодная для застройки, в том числе такого социального плана, в этом году отдана муниципалитетам под коммерческое жилье, это для меня новость. Если это так, то мы подкорректируем это решение. При этом хочу отметить, что микрорайон находится на окраине города, и в этом смысле возможности для того, чтобы сделать там и парковую зону, по-видимому, мы найдем.

Еще скажу о том, что именно этот микрорайон у нас входит в приоритетный проект "Жилье". В этом смысле современные градостроительные подходы там, конечно, могут быть реализованы, хотя наследие того, что мы получили, до конца устранить, конечно, невозможно.

Путин: Извините, я хочу к губернатору обратиться еще раз. Вы съездите, поговорите с людьми обязательно, еще раз там побывайте, посмотрите, что нужно сделать для развития социальной инфраструктуры, о чем нас женщина просит. Если нужна какая-то помощь, мы готовы в индивидуальном порядке точечно ее оказать. Мне кажется, Красноярский край в состоянии справиться с этой задачей. Во всяком случае, отдельно мне доложите, пожалуйста, в ближайшее время.

Усс: Хорошо. Спасибо.

О том, когда будет мост через Лену

Это вопрос, который должно решить правительство Российской Федерации вместе с Якутией. Это дорогой проект. Проблема всегда в том заключалась, что он не имеет дальше продолжения, этот мост и эта будущая дорога. Потому что это, всегда мне транспортники говорят, тупиковая точка. И вот из-за этого окупаемость не просматривается совершенно. Но тем не менее для того, чтобы город развивался, конечно, рано или поздно этот вопрос нужно будет решить, и как можно раньше.

О проблеме фейковых новостей

Владимир Путин заявил, что проблема распространения заведомо ложных новостей становится все более острой. При этом президент отметил, что пока рано делать вывод о том, нужно ли ужесточать соответствующий закон.

"Давайте мы посмотрим вместе на правоприменительную практику (закона о фейковых новостях. - Прим. "РГ"), как это реализуется в жизни, а потом уже можно сделать вывод о том, достаточно этого либо нужно здесь что-то сделать дополнительно", - ответил Владимир Путин.

Путин также рассказал о том, какой вред в принципе всему обществу наносят фейк-ньюс. Так, когда президент готовился к сегодняшней "Прямой линии", руководители телеканалов - Первого и ВГТРК - сообщили ему, что к ним постоянно поступают какие-то звонки с якобы "заложенными бомбами".

"Дело же не только в каналах. Такие не только звонки, но и другая информация распространяется по предприятиям транспорта, торговым точкам. Это приводит, кстати, и к огромным материальным потерям, и может вызвать серьезную обеспокоенность общества в целом. Потому что вот вы упомянули Дзержинск, распространяется и информация, связанная с повышением радиации и еще чего-то", - отметил Путин.

При этом президент напомнил, что раньше вообще не было никакой ответственности за подобного рода информацию, а сейчас введена административная ответственность.

О том, что нужно делать со статьей УК о хранении наркотиков

У нас действительно за нарушение в сфере оборота наркотиков очень много обвинительных приговоров. И более того, от всего количества тюремного населения, условно говоря, 26 процентов сидельцев - это как раз по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, наркотических средств и препаратов, прекурсоров. Нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд, нет, потому что угроза для страны, нации, нашего народа очень велика. И поэтому если человек хранит незаконно, перевозит (транспортирует), распространяет даже небольшие объемы и дозы небольшие, нужно нести за это ответственность, и никакой либерализации здесь быть не может. Другое дело, что нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны, чтобы не было отчетности, чтобы ради "галок" людей не сажали, чтобы не было таких случаев, как с тем журналистом, о котором вы упомянули (Ивана Голунова. - Прим. "РГ"). Кстати говоря, и генералы были за это уволены, и, надеюсь, будут проведены необходимые следственные действия по выявлению всех виновных, которые создали эту ненормальную ситуацию.

И здесь, повторяю, самое главное - наладить контроль. Поэтому, я думаю и поговорю еще с Генпрокуратурой, ФСБ, министерством внутренних дел, может быть, в системе собственной безопасности МВД создать особое отдельное направление, которое контролировало бы эту сферу деятельности. И ФСБ не мешало бы этим поплотнее заняться.

О применении закона о неуважении к госвласти

Один из блогеров попросил Владимира Путина взять на контроль правоприменительную практику закона о неуважении к государственным символам и органам государственной власти. По его словам, из-за новой нормы уже сейчас привлекают людей к ответственности за критику власти в соцсетях.

Владимир Путин заявил: "Закон о неуважении к власти направлен на защиту от оскорбления символов государства и народа. Чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом, гербом. Вот о чем идет речь. А такие факты имеют место. Мы не можем не обращать на это внимание. Более того, эта практика не такая квасная, российская. Во многих странах мира даже уголовная ответственность предусмотрена... Я попрошу Генпрокуратуру обратить на то внимание. Правоприменительная практика должна соответствовать смыслу и назначению этого закона.

О том, за что президенту стыдно до сих пор

В конце программы Владимир Путин ответил на вопрос, бывает ли ему иногда стыдно и за что.

Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны, чтобы не было отчетности, чтобы ради "галок" людей не сажал

"Это не шуточный вопрос и говорить об этом на многомиллионную аудиторию не так просто. Конечно, да, как любому, надеюсь, человеку нормальному", - заметил глава государства, а потом вспомнил, как в начале 2000-х во время его поездки по стране в одном из регионов подошла женщина преклонного возраста, упала на колени и передала ему записку. "Я сказал, что обязательно посмотрю, забрал, отдал помощникам и ее потеряли. Никогда этого не забуду. Мне и сейчас стыдно", - признался Путин. По его словам, теперь все, что до него доходит, в руки попадает, он все старается отработать.

Дословно

В Дагестане 20 лет назад шли серьезные бои. Тогда в Ботлихе народные ополченцы воевали, защитили свою землю и Россию. Они задали свои вопросы президенту. Один из них касался статуса участников боевых действий. Этот статус не распространяется на ополченцев Дагестана. "Еще один вопрос. Вы помните, в солдатской палатке поднимали бокал за победу, и мы все встали рядом с вами, хотели выпить, но вы сказали: "Потом". Сейчас Ботлих цветет, здесь газ, здесь вода, здесь все красиво. Разрешите нам поднять бокал за ваше здоровье, за победу. Спасибо", - сказал представитель жителей Болина.

Вот что ответил Владимир Путин: "Что касается бокала, надеюсь, мы сможем сделать это вместе с вами. Действительно было бы интересно узнать: последние решения по Ботлиху, принятые во время моей поездки в Дагестан, там что-то реализуется или нет? Что касается тех событий, я их запомнил на всю жизнь. Помню, как повели себя дагестанцы. Помню, как это происходило. Помню, как ко мне тогда обращались, и для страны будет это неожиданным услышать, но я вспомню это, когда люди из Дагестана обратились ко мне и сказали: "Не хочет Россия или не может защитить саму себя и нас, дайте нам оружие". Помню и другую ситуацию, когда главы поселений пришли к нашим военным, когда войска подошли, сказали: "Почему не бьете артиллерией"? И командир наш ответил: "Там ваши дома, жалко, потому что поколениями в горах дома строятся". Вот и ответ меня тоже тогда поразил: "Не жалко, бейте". Но это касается не только Ботлиха, это касается и других населенных пунктов. Например, нельзя забыть Цумадинский район, где жители просто не пропустили на свою территорию бандитов. Это касается и других населенных пунктов, где люди взяли в руки оружие и защитили, как вы правильно сказали, и себя, и свою малую родину, и всю Россию от террористических банд международных. Это были именно международные банды и, кстати говоря, очень хорошо вооруженные и подготовленные. Конституционный суд уже принимал по этому поводу решение и сказал, что действующее законодательство позволяет и на региональном уровне принять такое решение. Понятно, что просто у республики нет таких денег. Поэтому я с вами согласен и полностью поддерживаю, нужно это решение принять. Это делается несложно, нужно просто внести членов ополчения в соответствующий лист действующего в России закона, который позволит сразу же приравнять вас и ваших боевых товарищей по ополчению к ветеранам военных действий. Поручаю правительству сделать это, и сделать как можно быстрее. Вопрос в составлении списков соответствующих, но я думаю, что это несложно, имею в виду, что люди, слава богу, живы, здоровы, и вы поможете это сделать".