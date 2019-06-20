Оргкомитет ЧМ-2022 опроверг слухи о переносе турнира из Катара

Оргкомитет чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре опроверг информацию о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) намерена перенести турнир в другую страну.

Недавнее задержание и допрос экс-президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции в выборе страны-организатора чемпионата мира-2022 породило новую волну слухов о том, что Катар лишат права принять турнир. ФИФА пока не делает официальных заявлений.

По сообщениям TNT Sports, ФИФА начала тайные переговоры о том, чтобы как можно скорее найти замену Катару. При этом США - самая заинтересованная сторона в нагнетании подобных слухов: американцы уступили Катару в решающем туре голосования на выборах места проведения турнира.

"Катар и ФИФА по-прежнему готовятся к проведению чемпионата мира в 2022 году, - сообщил ТАСС представитель оргкомитета предстоящего мирового первенства. - К концу этого года у нас будет готово четыре стадиона, все объекты будут готовы к концу следующего года. Все в силе".