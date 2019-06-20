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20.06.2019 12:20
Рубрика: Происшествия

Патрушев назвал ничтожными доказательства по делу МН17

Текст: Иван Егоров
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал смешными использованные в качестве доказательства по делу о сбитом Boeing 777 МН17 данные о телефонных разговорах.

Об этом он заявил сегодня журналистам в Уфе по окончании форума по безопасности, отвечая на вопрос о названных следствием в Голландии подозреваемых в причастности к гибели рейса россиянах. По словам Патрушева, Россия предоставила объективную техническую информацию международной следственной группе по этому делу, но она не учитывается.

Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev
Расследование крушения малазийского Boeing превратилось в политическое шоу

Он напомнил, что как только был сбит малазийский лайнер, сразу были назначены виновные, и дальше расследование сводилось к тому, чтобы подтвердить первое озвученное предположение.

Что касается непосредственно телефонных разговоров, на которые ссылаются иностранные следователи, то Патрушев назвал их косвенными и смешными. "Кто-то с кем-то разговаривает, там нет никаких доказательств и нет никаких привязок", - сказал журналистам секретарь Совбеза. По его мнению, если юридически оценивать эти доказательства, то они ничтожны.

При этом Патрушев отметил, что Москва заинтересована в объективной картине этого расследования. Он выразил уверенность, что со временем будет получен реальный результат того, кто это сделал, с какими целями и почему.

Происшествия Правосудие Следствие В мире экс-СССР Украина Президент Совет Безопасности Крушение Boeing под Донецком
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