Патрушев назвал ничтожными доказательства по делу МН17

Об этом он заявил сегодня журналистам в Уфе по окончании форума по безопасности, отвечая на вопрос о названных следствием в Голландии подозреваемых в причастности к гибели рейса россиянах. По словам Патрушева, Россия предоставила объективную техническую информацию международной следственной группе по этому делу, но она не учитывается.

Он напомнил, что как только был сбит малазийский лайнер, сразу были назначены виновные, и дальше расследование сводилось к тому, чтобы подтвердить первое озвученное предположение.

Что касается непосредственно телефонных разговоров, на которые ссылаются иностранные следователи, то Патрушев назвал их косвенными и смешными. "Кто-то с кем-то разговаривает, там нет никаких доказательств и нет никаких привязок", - сказал журналистам секретарь Совбеза. По его мнению, если юридически оценивать эти доказательства, то они ничтожны.

При этом Патрушев отметил, что Москва заинтересована в объективной картине этого расследования. Он выразил уверенность, что со временем будет получен реальный результат того, кто это сделал, с какими целями и почему.