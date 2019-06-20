Патрушев рассказал, что будут обсуждать на встрече Россия-США-Израиль

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил в Уфе журналистам, что на предстоящей через несколько дней встрече в Иерусалиме с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом, он озвучит и интересы Ирана.

По словам Патрушева, у Москвы и Тегерана дружеские отношения, поэтому российская сторона будет учитывать и доводить заинтересованность Ирана до израильтян и американцев. Он также напомнил, что основной темой встречи между представителями России, США и Израиля в Иерусалиме будет сирийское урегулирование, а Иран, в свою очередь, присутствует в этой стране по официальному приглашению Дамаска и достиг определенных успехов в противодействии терроризму.

Как сообщил Патрушев в Иерусалиме, помимо трехсторонней встречи планируются отдельные российско-американские и российско-израильские контакты. При этом секретарь СБ РФ не стал делать прогнозы относительно возможных договоренностей по итогам иерусалимских встреч. "Предсказать, какие будут результаты, я пока не берусь", - отметил Патрушев.