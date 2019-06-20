Перевозивший оружие поезд сошел с рельсов в США

На западе США произошел инцидент с поездом, перевозившим взрывоопасные вещества, огнестрельное оружие и гранаты. Не менее десяти вагонов сошли с рельсов около американского населенного пункта Уэллс (штат Невада). Никто не пострадал.

В настоящий момент производится обеззараживание лиц, контактировавших с опасными веществами, среди которых, например, была аммонийная селитра. Двери вагонов с оружием и гранатами остались целыми. Причина аварии устанавливается.

Добавим, что в Неваду поездами отправляют устаревшее оружие, а также материалы для его производства.