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Рубрика: В мире

Перевозивший оружие поезд сошел с рельсов в США

На западе США произошел инцидент с поездом, перевозившим взрывоопасные вещества, огнестрельное оружие и гранаты. Не менее десяти вагонов сошли с рельсов около американского населенного пункта Уэллс (штат Невада). Никто не пострадал.

Фото: REUTERS
В японском метро поезд сошел с рельсов

В настоящий момент производится обеззараживание лиц, контактировавших с опасными веществами, среди которых, например, была аммонийная селитра. Двери вагонов с оружием и гранатами остались целыми. Причина аварии устанавливается.

Добавим, что в Неваду поездами отправляют устаревшее оружие, а также материалы для его производства.

В мире США
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