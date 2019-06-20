ПМЭФ-2019: ВТБ анонсировал поддержку крупных региональных проектов

ВТБ поддержит знаковые инвестиционные проекты в регионах. Соответствующие соглашения были заключены на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме.

В интересах застройщиков и клиентов

Одним из первых на форуме было подписано соглашения о сотрудничестве между банком ВТБ и группой компаний "КВС". В рамках достигнутых договоренностей стороны будут развивать проекты в сфере жилищного строительства, в том числе с использованием эскроу-счетов.

− Группа компаний "КВС" является одним из лидеров рынка жилищного строительства Санкт-Петербурга. Компания демонстрирует высокое качество выполнения строительных работ и принятых на себя финансовых обязательств, имеет надежную репутацию как среди партнеров, так и среди тысяч семей, приобретающих жилье в новых домах, − отметил заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников.

ВТБ и Группу компаний "КВС" связывает многолетнее сотрудничество. Например, банк оказывает финансовую поддержку строительства ЖК "Новое Сертолово", "Ясно Янино" и "Континенты". Среди совместных направлений дальнейшей работы − финансирование действующих проектов по возведению планируемых очередей, а также новые инициативы застройщика.

Еще один масштабный жилищный проект, который будет реализован при поддержке банка ВТБ, - строительство целого микрорайона в Калуге. Его возводит "Корпорация "КОШЕЛЕВ". Проект стартовал в 2012-м году. Масштабы очень серьезные - площадь застройки составляет 120 гектаров, уже сейчас в эксплуатацию введено 260 тысяч квадратных метров недвижимости, новоселье справили порядка 10 тысяч человек. Всего же микрорайон рассчитан на 25 тысяч жителей.

− Новое финансирование со стороны ВТБ будет осуществляться с использованием схемы расчетов по договорам долевого участия через счета эскроу в рамках изменений в 214-ФЗ. Общая сумма предоставленных кредитных средств составит 1,74 миллиарда рублей, − сказал руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

Банк ВТБ и "Корпорация "КОШЕЛЕВ" сотрудничают с 2017-го года. Так, в Самаре и Саранске в рамках совместного проекта были построены две гостиницы класса "люкс" к Чемпионату мира по футболу.

Четыре миллиарда для туристического комплекса

Это далеко не единственный проект в сфере индустрии гостеприимства, который реализуется при поддержке банка ВТБ. На полях ПМЭФ было подписано трехстороннее соглашение с правительством Калининградской области и АО "Раушен Хотел Ресорт" о строительстве международного курортно-оздоровительного комплекса в городе Светлогорске. Он получит название "Променад". Проектом предусмотрено возведение отеля уровня 4-5 звезд на 120 номеров, а также создание сопутствующих рекреационных объектов.

Как отметил Денис Бортников, банк рассматривает возможность финансирования на сумму более 4 миллиардов рублей.

Ввести комплекс в эксплуатацию планируется до 2024 года. Проект предусматривает создание в первую очередь отельной инфраструктуры. С его строительством в Светлогорске появятся медицинский и курортно-оздоровительный центры, новые большие пространства для кафе, ресторанов, детских площадок и других объектов, которые нужны курортному городу для привлечения туристов.

− У инвесторов есть опыт реализации подобных объектов на международном уровне, и они понимают, насколько для местных жителей важна архитектурная составляющая таких проектов, − подчеркнул губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Кстати, регион взял на себя важную роль - за счет средств областного бюджета уже обустроена набережная "Променад".

Приоритет - новые передовые производства

Ряд заключенных на форуме соглашений касаются развития производственных предприятий. Так, ВТБ выдаст банковские гарантии "Уральскому заводу противогололедных материалов" на сумму 450 миллионов рублей, срок - до пяти лет. Гарантии будут предоставлены компании в пользу Фонда развития промышленности для получения займа по программе "Проекты развития".

Завод планирует наладить импортозамещающее производство экологически безопасного сырья для противогололедных материалов и продукции для нефтяной промышленности.

Новый проект УЗПМ предполагает строительство участка рассолоподготовки, приобретение и монтаж инновационного оборудования. Завод будет перерабатывать минеральные материалы для получения готового противогололедного продукта нового поколения и жидких составов для нефтяной отрасли. Предоставление банковской гарантии ВТБ позволит предприятию нарастить объем производства до 128 тысяч тонн в год. Оборудование, которое завод планирует установить в рамках инвестиционного проекта, не имеет аналогов в России.

Другим знаковым проектом для отечественной промышленности может стать новый комплекс производства аэрозольных баллонов в Ставропольском крае, после выхода на проектную мощность в 2021 году здесь будут выпускать до 100 миллионов баллонов ежегодно. Проект ведет группа "Арнест" − крупнейший производитель аэрозольных баллонов в стране. Производство будет создано в сотрудничестве с банком ВТБ, соответствующее соглашение также заключено на прошедшем ПМЭФ.

Стоит отметить, что ВТБ и ГК "Арнест" сотрудничают с 2012-го года. Так, в Невинномысске летом 2014-го года при поддержке кредитной организации заработала линия по производству алюминиевых баллонов. Еще один такой комплекс в партнерстве с банком был построен под Тулой.

В Новгородской области в поселке Парфино при поддержке ВТБ планируется модернизация цеха по производству квадратной фанеры на территории комбината Группы компаний "Красный Якорь". Подписи под трехсторонним соглашением о сотрудничестве в этом направлении поставили губернатор Новгородской области Андрей Никитин, заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и председатель Совета директоров АО "Красный якорь" Владимир Суруджиев.

Фанерный комбинат − системообразующее предприятие для поселка Парфино Новгородской области. В рамках модернизации на комбинате будут созданы высокотехнологичные рабочие места, что имеет принципиальное значение не только для поселка, где проживает около семи тысяч человек, но и для всех центральных районов Новгородской области.

С модернизированным производством доля сортовой фанеры в продуктовой линейке возрастет с 33,8 до 45 процентов. Также будет значительно расширен ассортиментный перечень.

− Этот документ открывает новые возможности для развития Парфинского фанерного комбината, одного из крупнейших предприятий деревообрабатывающей промышленности. Со своей стороны, мы будем поддерживать наших производителей и создавать им благоприятные условия работы, − отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Развитие экономики регионов невозможно без современной логистической инфраструктуры. В рамках ПМЭФ банк ВТБ также заключил соглашение с компанией "БАТИ ЮГ" (входит в группу компаний FM Logistic). Стороны намерены развивать проекты группы компаний на территории Московской области и в других регионах России. В рамках соглашения банк поддерживает строительство логистического комплекса в Ногинском районе и предоставляет финансирование для ведения текущей деятельности компаний группы.

На ПМЭФ банком ВТБ подписаны соглашения о сотрудничестве, касающиеся не только конкретных предприятий, но и регионов в целом. В их число вошли Орловская, Архангельская, Рязанская, Тульская, Самарская и Оренбургская области. Также подписан и план мероприятий по развитию сотрудничества с Ростовской областью. Все документы направлены на взаимодействие сторон в реализации экономической, инвестиционной и социальной политик в регионах. Особое внимание ВТБ будет уделять поддержке предприятий малого и среднего бизнеса.