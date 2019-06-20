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20.06.2019 12:05
Рубрика: Экономика

"Почта России" повысила зарплату 48 тысячам сотрудников

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Почта России запустила первый этап масштабной программы по повышению заработной платы сотрудникам основного производства. С 1 мая в среднем на 20 процентов выросли заработные платы 48 тысяч сотрудников отделений почтовой связи в 17 регионах России.

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В программу повышения заработных плат включены почтальоны, операторы почтовой связи, начальники отделений и их заместители. В общей сложности на увеличение дохода сотрудников в ближайшие полтора года "Почта России" направит 11,5 миллиарда рублей.

"Одна из первоочередных задач "Почты России" - создать для наших сотрудников достойные условия труда. Это касается не только повышения заработных плат сотрудникам основных почтовых специальностей, но и приведения в порядок почтовых отделений, обновления транспортного парка, - отметил генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов. - Нам важно, чтобы сотрудники "Почты России" гордились своей работой, и руководство предприятия со своей стороны обеспечит необходимые для этого условия".

Фото: iStock
Названы регионы, где больше всего вырастут зарплаты

Программа предполагает поэтапную реализацию - второй этап стартует в ноябре 2019 года. Всего программа затронет 224 тысячи сотрудников "Почты России" и завершится в ноябре 2020 года.

В рамках первого этапа выросли заработные платы сотрудников отделений почтовой связи в Кировской области, Пермском крае, Амурской области, Камчатском крае, Приморском крае, Сахалинской области, Хабаровском крае, Вологодской области, Ненецком АО, Республике Алтай, Республике Тыва, Брянской области, Костромской области, Белгородской области, Волгоградской области, Краснодарском крае и Ростовской области

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