Почта снизила тариф на объявленную ценность при пересылке посылок

"Почта России" приняла решение снизить тариф на объявленную ценность при пересылке посылок в ряде городов.

С 17 июня в 37 городах России тариф на объявленную ценность при пересылке посылок снижается до 0,42 процента от заявленной суммы. Изменение тарифа затронет отправления, адресованные в Астрахань, Барнаул, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск. Казань, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Липецк, Махачкала, Москва, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Тольятти, Томск, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Ярославль.

Кроме того, для компаний заключивший договор с почтой до 2 миллионов рублей, увеличится максимальная сумма объявленной ценности по услугам "Внутреннее отправление EMS" и "Бизнес курьер", говорится в сообщении пресс-службы почтового предприятия.

Категория ценной посылки означает полное или частичное возмещение ее стоимости при утрате или повреждении в процессе доставки. Сумма возмещения определяется "объявленной ценностью", которую назначает отправитель. Услуга пользуется популярностью у компаний, занимающихся отправкой посылок, представляющих ценность - это, прежде всего, маркет-плейсы, ритейлеры, продавцы мебели, парфюмерии, ювелирных изделий, строительные и IT компании.

"Снижение тарифов рассчитано, прежде всего, на наших корпоративных клиентов, забота о которых для почты является одним из важнейших приоритетов. Теперь компании могут экономить на страховке своих отправлений, поскольку новые тарифы самые низкие на рынке, - поясняет первый замгенерального директора по электронной коммерции "Почты России" Алексей Скатин. - Мы видим, что услуга пользуется стабильным спросом в частности у представителей fashion-ритейла, и идем на встречу нашим клиентам".