Поговори мне тут. Тестируем голосового помощника Марусю от Mail.ru

Слухи о собственном голосовом помощнике от Mail.Ru начали ходить уже давно, но до бета-теста ассистент добрался только сейчас. Мы походили с Марусей несколько дней, и готовы подробно про нее рассказать. Дочитайте материал до конца - там вас ждут три инвайта на бета-тест Маруси.

Главный экран

Начнем с того, что Маруся живет в отдельном приложении, а не встроена в какой-либо продукт, как это сделано в случае с голосовым помощником от Яндекса. Это одновременно является и плюсом, и минусом, но об этом чуть попозже.

При запуске приложения открывается экран, напоминающий чат (кстати, очень похожий на экран Алисы), внизу расположены три кнопки.

Левая кнопка - это меню-гамбургер, который вызывает пункт настроек. Здесь вы можете авторизоваться одним из трех способов (об этом тоже позднее), посмотреть информацию о приложении, отключить активацию по голосу (ассистент перестанет откликаться на свое имя и другие команды), получить инвайты для раздачи друзьям и просмотреть правовую информацию. Честно сказать, разнообразие настроек не поражает воображение, но не стоит забывать, что это всего лишь бета-тест и в будущем многое может поменяться.

Центральная кнопка в виде микрофона отвечает за вызов Маруси и работу с ней. Как и логотип Алисы, она анимированная и подстраивается под конкретное действие пользователя.

Кнопка справа позволяет вызвать клавиатуру, чтобы напечатать запрос Марусе. Такая функция есть во всех голосовых ассистентах. Она нужна, когда нет возможности задать вопрос голосом.

Зачем привязывать аккаунт?

Тут все просто. После привязки аккаунта VK Маруся сможет подтягивать музыку и ваши собственные плейлисты из музыкального сервиса, ставить музыкальные подборки по вашему запросу и даже воспроизводить радиостанции. А если привязать аккаунт Mail.ru, Маруся сможет читать ваши последние письма и выводить информацию о них. Отвечать на сообщения пока что нельзя, но разработчики обещают добавить эту возможность в будущем.

Работа с ассистентом

Скажем прямо - на данном этапе у Маруси очень страшный голос, который режет слух. Нет, конечно не такой ужасный, как у Google Assistant, но после Siri и уж тем более Алисы слышать грубый роботизированный голос будет тяжело. Кстати, Марусю озвучила актриса Елена Соловьева, а потому в будущем, качество синтеза речи может заметно возрасти. Но пока что голос действительно тяжело воспринимать на слух. Он тяжелый, фразы иногда "слипаются", где-то ассистент ускоряет речь, а где-то замедляет. Ну и куда же без неправильных ударений?

Несмотря на то, что это всего лишь бета-тест, ассистент уже неплохо справляется с базовой функциональностью и обладает своими интересными фишками. Например, Маруся может запомнить нужную вам информацию (всего пять "блоков"), а затем воспроизвести ее. А еще она ставит не заранее заготовленные музыкальные плейлисты, как это делают другие ассистенты, а выдает музыку непосредственно на основе ваших предпочтений в VK. Ну и читает последние сообщения электронной почты.

Очень здорово сделаны Афиша и поиск на карте. Красивая анимация, подробное озвучивание результатов поиска - это приятно удивило. А вот с погодой у Маруси дела не очень - она сообщает крайне ограниченную информацию с карточки. Посмотреть подробную информацию, развернуть карточку или уточнить данные нельзя. Верим, что и это поправят перед релизом.

К поиску Маруся обращается гораздо реже, чем другие ассистенты, и это большой плюс. В этом плане она идет наравне с Google Assistant.

А теперь поясним, почему же отдельное приложение для Маруси можно считать и минусом, и плюсом. С одной стороны, очень удобно, когда тебя ничто не отвлекает от главной задачи и все делается в одном приложении. С другой стороны, Маруси нет ни в браузере, ни в навигаторе (хотя у Mail.ru его и нет), ни в колонках. В этом плане Алиса сейчас недосягаема, а потому - ждем релиза умной колонки от синей корпорации.

Но самым большим минусом ассистента является, конечно же, набор возможностей. Маруся умеет выполнять очень простенький перечень действий и ей недоступно ничего более. У Алисы есть огромная библиотека навыков под названием "Диалоги", которая существенно прокачивает ее. Можно заказать такси, цветы, купить билеты в кино, прослушать все издания, прочитать новости, управлять умным домом. А Google Assistant вообще подключен к IFTT, с помощью которого можно писать свои сценарии для ассистента. Ну и не забываем про Wolfram Alfa, да.

Потому разработчикам Маруси нужно активно привлекать сторонних разработчиков и самим улучшать "базис" ассистента, иначе она просто умрет.

На данном этапе мы видим классную, но очень сыроватую бету ассистента. Многое нужно доработать. Но мы верим, что с большим количеством фидбека от пользователей, разработчики быстро это сделают. Конкуренция - это ведь всегда хорошо, верно?

Ну а пока что нынешним ассистентам ничего не угрожает. Маруся лишь на самом начале своего пути, и никто не знает, как сложится ее судьба.

А если вы сами хотите поиграться с помощником, мы даем вам три инвайта для активации Маруси на любом устройстве. Спешите, пока не разобрали!

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