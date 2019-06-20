Посольство РФ предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне

Посольство РФ в Британии опубликовало предупреждение "Об угрозах нападений с применением холодного оружия в Лондоне". В дипмиссии ссылаются на сводки криминальной статистики, согласно которой только за последнюю неделю в разных районах столицы Соединенного Королевства было найдено пять жертв - в основном молодых людей, скончавшихся от ножевых ранений. Один из погибших оказался выходцем из России.

По данным интерактивного портала "Карта убийств" (murdermap.co.uk), отслеживающего преступления по всему Лондону, с начала года в городе совершено уже 59 ножевых атак со смертельным исходом, а в 2018-м их было зафиксировано 134 - это антирекорд десятилетия. "Учитывая сохраняющийся повышенный уровень угрозы безопасности, вновь призываем российских граждан и соотечественников проявлять бдительность, по возможности избегать мест массового скопления людей, а также внимательно следить за оповещениями и следовать рекомендациям правоохранительных органов", - говорится в сообщении посольства. Там продолжают следить за ходом расследования убийства 34-летнего Глеба Жебровского, которое произошло на востоке Лондона возле станции метро "Поплар" в прошлую субботу средь бела дня. В Скотленд-Ярде выразили соболезнования родным погибшего и попросили помощи у очевидцев. По этому делу уже арестованы двое подозреваемых.

Всплеск насилия начался в прошлую пятницу, когда двое юношей - 18 и 19 лет - были убиты на юге и юго-востоке Лондона с интервалом в десять минут. Ну а последнее из этой череды преступлений произошло уже в северном пригороде Барнет, который до недавнего времени считался тихим благополучным районом. Там во время массовой драки погибли сразу трое молодых людей, при этом один из них скончался на глазах у матери. На месте трагедии остались ножи и металлические цепи. "Это совсем не то, чего можно ожидать от такого тихого семейного местечка, как Барнет. Мы все подавлены. У нас есть дети, и уже кажется, что они нигде не будут в безопасности", - цитирует портал epochtimes одного из местных жителей. Такая же "фрустрация" царит на востоке Лондона в районе Стратфорд, где недавно был убит 40-летний мужчина. "Стало больше ножевых драк, больше наркотиков. Полиция пытается сделать все, что в ее силах, но ей не удается взять под контроль молодежь", - сокрушается 59-летний управляющий интернет-кафе Ашан Малик в разговоре с корреспондентом Guardian. Как признают и другие местные жители, кругом действительно стало полно наркодилеров, которые чувствуют себя вполне вольготно, даже несмотря на то что поблизости работает полицейский участок. Пожилая дама Тина Боуэрс признает, что боится выходить из дома с наступлением темноты, а ее соседка вечерами теперь гуляет только в сопровождении своего пса.

Издание отмечает, что ситуацию не сумело переломить даже "спецподразделение 60", созданное в рамках лондонской полиции для профилактики уличных преступлений. Параллельные инициативы возникают и в других ведомствах. Например, Национальная служба здравоохранения назначила хирурга Мартина Гриффитса уполномоченным по борьбе с насилием: днем он оперирует несовершеннолетних, пострадавших от ножевых атак, а вечерами выступает с просветительскими лекциями перед представителями лондонских диаспор. "Не хотелось бы просто "залатать" пациента, а затем отпустить его восвояси, чтобы он попал в новую переделку и вернулся к нам на операционный стол", - признает врач.

Между тем ситуация вызвала град критики в адрес мэра Лондона Садика Хана. Даже президент США Дональд Трамп не упустил возможности возложить на него всю ответственность за криминальную обстановку в столице Альбиона. "Лондон к такому не привык, но теперь они привыкают. Ужасно жаль", - отметил республиканец. Его поддержал глава британского МИД Джереми Хант, претендующий на пост премьер-министра. "Вызывает крайнее разочарование тот факт, что в Лондоне у нас сидит мэр, который потерпел полное фиаско в попытке снизить уровень преступлений с использованием холодного оружия. Он занимается политикой, вместо того чтобы делать нашу столицу безопасней", - заключил шеф британской дипломатии.