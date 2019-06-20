Правительство утвердило порядок оформления электронной путевки

С 26 июня в России вступят в силу правила оформления электронной путевки при продаже тура. Сегодня правительство утвердило необходимые документы. Правда, саму путевку в электронном виде туристы пока получить не смогут.

Еще не определен оператор информационной системы, поясняют в минэкономразвития. Зато у участников рынка есть время, чтобы постепенно перейти на обмен электронными документами, говорят эксперты.

"Туроператорам нужно как можно быстрее начинать работать с электронным документооборотом, чтобы не отстать, и информировать о возникающих сложностях", - пояснил "РГ" зампред Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов и добавил, что все туроператоры должны понимать, что чем быстрее они перейдут на эту систему, тем успешнее будет развиваться их бизнес в дальнейшем.

Электронная путевка поможет автоматизировать процесс сбора и обработки информации о туристском продукте и обеспечить защиту прав потребителей, говорится в постановлении правительства № 747. Электронный документ будет содержать уникальный номер, дату его формирования, сведения о туроператоре и турагенте, даты начала и окончания путешествия, пункт отправления и прибытия, наименование принимающих сторон, данные о размещении туриста, телефоны для связи, а также все реквизиты договора, данные о заказчике, туристах и услугах, входящих в турпакет. Поскольку данные будут передаваться в электронном виде, то и покупать тур также можно будет электронным способом, на сайте туроператора. Для заключения договора в электронной форме заказчик должен подать туроператору или турагенту заявку. Порядок обмена электронными документами между участниками рынка и туристами определены постановлением правительства № 748.

После согласования всех условий турист сможет оплатить путевку через различные платежные системы. Туроператор предоставит подтверждение оплаты и должен будет передать все сведения о туре оператору для внесения в систему в течение 24 часов после оплаты.

Ключевая особенность электронной путевки в том, что все данные, содержащиеся в системе, будут доступны не только туроператорам и турагентам, но и госорганам, и самим туристам. То есть путешественники получат возможность отслеживать движение своих средств и оплату проезда, проживания. Тем самым турист, заплативший за тур, будет уверен в том, что отпуск состоится. Прошлым летом, когда о банкротстве объявили шесть туркомпаний, общий ущерб потребителям составил 2,5 миллиарда рублей, а страховки покрыли только 200 миллионов. Электронная путевка должна будет обезопасить туристов от таких потерь.

Обсуждать электронную систему оформления туров начали еще два года назад. Разрабатывала саму систему компания "Астерос". На разработку системы в 2015-2017 годах из бюджета было выделено 500 миллионов рублей. "Электронная путевка" в итоге была запущена в 2018 году в тестовом режиме. Как заявляли в Ростуризме, для внедрения системы на туррынке необходимо было принять нормативные документы, определяющие порядок ее работы. Однако в 2018 году разработчик обанкротился, а участники рынка заявляли о недоработках системы. Тогда к дальнейшей работе была привлечена госкорпорация "Ростех".

Остаются к электронной системе продажи туров и другие вопросы. Утвержденные нормативные акты не разрешают сложившуюся коллизию: с какого момента договор будет считаться заключенным, отмечают в Ассоциации туроператоров России. По сути, электронный договор считается заключенным на основании произведенной оплаты, но в то же время сама оплата происходит на основании заключенного договора. Подобные вопросы будут решаться в процессе консультаций, говорит Сергей Кривоносов. В итоге могут быть выработаны рекомендации по внесению дополнений в постановления, отмечает он.

Пока использование электронной путевки добровольное. Но в том, что в итоге оформление всех туров через информационную систему станет обязательным для всех, депутат не сомневается. "Вопрос лишь в том, когда нужно будет сделать ее обязательной", - отмечает он. По отзывам участников рынка, процесс определения оператора системы и ее тестирования может занять еще около года.