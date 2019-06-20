Председатель Конституционного суда Молдавии подал в отставку

Председатель Конституционного суда Молдавии Михай Поалелунжь подал в отставку.

"Двадцатого июня 2019 года Михай Поалелунжь подал заявление об отставке с поста судьи и председателя Конституционного суда", - говорится в сообщении пресс-службы КС страны, которое цитирует TV8.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон призвал судей Конституционного суда покинуть свои посты.

"Конституционный суд стал инструментом правящей партии. У нас в прошлом было очень много случаев, когда он принимал решения, которые никто не понимал и не поддерживал", - заявил он в эфире телеканала "Россия-24".

По мнению главы государства, первым шагом на пути к этому стала отмена КС решений о роспуске парламента и признании незаконным формирование правительства. "Но этого не хватит. Они все должны уйти в отставку. Нужно назначить новый Конституционный суд", - резюмировал он.