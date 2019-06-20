Новости

Порядок предоставления гражданства беженцам с Украины пересмотрят 15:45
В Башкирии школьник проткнул живот, перелезая через забор 15:44
Путин поручил проработать ветеранский статус ополченцев Дагестана 15:43
Путин ответил на вопрос про объединение с Беларусью 15:41
Трансляции XVI Международного конкурса им. Чайковского посмотрели 3 миллиона человек 15:40
Путин: Проблема фейковых новостей становится все более острой 15:38
Названы комментаторы на игру Кубка "Матч Премьер" "Спартак" - ЦСКА 15:35
Президент: Законом о неуважении к власти нельзя злоупотреблять 15:32
Из финала "Игры престолов" вырезали лучшую сцену 15:30
Предприниматель из Пензы пожаловался на внеплановые проверки бизнеса 15:22
В Новосибирске полицейский получил срок за избиение задержанного 15:21
В московском метро заменят все устаревшие турникеты к 15 июля 15:14
"Манчестер Сити" продлил контракт с Зинченко 15:03
СК проверит мэрию после жалобы Путину на нехватку школ в Красноярске 15:01
Создатель "Чернобыля" объяснил несоответствия с историческими фактами 15:00
Собор в Киеве не признал постановление о ликвидации УПЦ КП 14:59
Путин заявил, что "экономистов 90-х" у власти нет 14:57
"Матч ТВ" покажет Европейские игры-2019 14:53
Северный флот испытал гигантскую подлодку 14:51
СК начал проверку после жалобы омича президенту на мусорную реформу 14:45
В Ленобласти на трассе "Скандинавия" обрушилась горная порода 14:43
"Хочу жениться на Кате": Где нужно загадывать желания в Петербурге 14:40
Калужанам, пожаловавшимся Путину на жилищные условия, дадут квартиры 14:37
Студия имени Горького представила проект Дарьи Жук на питчинге Минкульта 14:30
Свердловские власти проверят ситуацию с вывозом мусора после жалоб Путину 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как изменят формат сдачи ЕГЭ
Как изменят формат сдачи ЕГЭ
20.06.2019 15:32
Рубрика: Власть

Президент: Законом о неуважении к власти нельзя злоупотреблять

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин заявил, что закон о неуважении к власти направлен на защиту от оскорбления символов государства и народа.

"Чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом, гербом. Вот о чем идет речь. А такие факты имеют место. Мы не можем не обращать на это внимание. Более того, эта практика не такая квасная, российская. Во многих странах мира даже уголовная ответственность предусмотрена", - заявил президент РФ.

Фото: iStock
Путин оценил перспективы беспилотников в России

При этом он подчеркнул, что никто не имеет право злоупотреблять этой нормой для того,  чтобы ограничивать критику власти любого уровня. "Я попрошу Генпрокуратуру обратить на то внимание. Правоприменительная практика должна соответствовать смыслу и назначению этого закона", - сказал Путин.

В рамках "Прямой линии" создатель МДК в соцсети Вконтакте Роберто Панчвидзе попросил Путина взять на контроль правоприменительную практику закона, "чтобы не повторилась история со со статьей 282". По его словам, из-за новой нормы уже сейчас привлекают людей к ответственности за критику власти в соцсетях.

Власть Работа власти Госуправление Президент "Прямая линия с Владимиром Путиным"-2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видеотрансляция: "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Путин объяснил разницу между зарплатой чиновника и рядового работника
Собор в Киеве не признал постановление о ликвидации УПЦ КП
Беспилотник США летел над Ираном без опознавательных сигналов
Власти предложили ввести новый штраф для автомобилистов