Президент: Законом о неуважении к власти нельзя злоупотреблять

Владимир Путин заявил, что закон о неуважении к власти направлен на защиту от оскорбления символов государства и народа.

"Чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом, гербом. Вот о чем идет речь. А такие факты имеют место. Мы не можем не обращать на это внимание. Более того, эта практика не такая квасная, российская. Во многих странах мира даже уголовная ответственность предусмотрена", - заявил президент РФ.

При этом он подчеркнул, что никто не имеет право злоупотреблять этой нормой для того, чтобы ограничивать критику власти любого уровня. "Я попрошу Генпрокуратуру обратить на то внимание. Правоприменительная практика должна соответствовать смыслу и назначению этого закона", - сказал Путин.

В рамках "Прямой линии" создатель МДК в соцсети Вконтакте Роберто Панчвидзе попросил Путина взять на контроль правоприменительную практику закона, "чтобы не повторилась история со со статьей 282". По его словам, из-за новой нормы уже сейчас привлекают людей к ответственности за критику власти в соцсетях.