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20.06.2019 12:01
Рубрика: Экономика

Проект стратегии развития искусственного интеллекта внесут в кабмин

Текст: Юлия Кривошапко
В России появится Национальная стратегия развития искусственного интеллекта. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) совместно со Сбербанком и экспертным сообществом уже подготовили проект.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В правительство документ будет внесен в четверг, 20 июня, сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков на Международном конгрессе по кибербезопасности, организованном в рамках Global Cyber Week в Москве.

Фото: REUTERS
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"В среду стратегию обсудили на площадке Аналитического центра при правительстве, учли ряд предложений экспертов", - сказал Носков.

Министр уточнил, что это будет отдельный федеральный проект по искусственному интеллекту в рамках национальной программы "Цифровая экономика".

Поручение внести в правительство проект Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта по итогам совещания в конце мая дал президент Владимир Путин.

Кстати

Минкомсвязь продолжает переговоры о сотрудничестве с китайской Huawei, сообщил Константин Носков. "Встреча была, переговоры ведем", - приводят цитату министра "РИА Новости". Комментировать детали Носков не стал.

Фото: arxiv.org
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Ранее издание The Bell со ссылкой на источники сообщало, что Носков обсуждал с главным исполнительным директором Huawei Го Пином возможный переход устройств китайского производителя на ОС "Аврора".

Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, закрыв компании доступ к покупке компонентов и технологий американских производителей. Позже Минторг США позволил предоставить Huawei временные общие разрешения до 19 августа для поддержки имеющихся коммуникационных сетей и предоставлении программных обновлений клиентам.

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