Путин назвал трагедией отказ Зеленского от диалога с Донбассом

Президент Владимир Путин заявил, что Киев должен проявить политическую волю для урегулирования ситуации в Донбассе. По словам российского лидера, эту проблему должен решать новый президент Украины Владимир Зеленский. Ведь этот вопрос он сделал ядром своей избирательной программы.

"Но сейчас что происходит? Будучи за границей, в Париже, по-моему, он заявил о том, что не собирается разговаривать с сепаратистами, то есть с представителями этих непризнанных республик. А как тогда решать эту проблему? В современной истории нет ни одного примера, когда конфликты подобного рода, решались бы без прямого диалога между конфликтующими сторонами. Это просто невозможно", - подчеркнул Владимир Путин во время общения с россиянами на "Прямой линии”.

По этой теме ведущий программы Павел Зарубин зачитал одно из поступивших обращений к Путину, в котором российскому президенту была адресована просьба сделать первый шаг в общении с Зеленским, "ведь ему же трудно, он молодой, не обученный”.

"Я помню его выступление на КВН в Москве где-то в 2000-х годах, в середине, все это было талантливо и смешно. Но то, что мы сейчас видели, - не смешно. Это не комедия, это трагедия", - сказал российский президент.