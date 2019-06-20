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20.06.2019 17:15
Рубрика: Власть

Путин назвал трагедией отказ Зеленского от диалога с Донбассом

Текст: Айсель Герейханова

Президент Владимир Путин заявил, что Киев должен проявить политическую волю для урегулирования ситуации в Донбассе. По словам российского лидера, эту проблему должен решать новый президент Украины Владимир Зеленский. Ведь этот вопрос он сделал ядром своей избирательной программы.

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"Но сейчас что происходит? Будучи за границей, в Париже, по-моему, он заявил о том, что не собирается разговаривать с сепаратистами, то есть с представителями этих непризнанных республик. А как тогда решать эту проблему? В современной истории нет ни одного примера, когда конфликты подобного рода, решались бы без прямого диалога между конфликтующими сторонами. Это просто невозможно", - подчеркнул Владимир Путин во время общения с россиянами на "Прямой линии”.

По этой теме ведущий программы Павел Зарубин зачитал одно из поступивших обращений к Путину, в котором российскому президенту была адресована просьба  сделать первый шаг в общении с Зеленским, "ведь ему же трудно, он молодой, не обученный”.

"Я помню его выступление на КВН в Москве где-то в 2000-х годах, в середине, все это было талантливо и смешно. Но то, что мы сейчас видели, - не смешно. Это не комедия, это трагедия", - сказал российский президент. 

Стенограмма: О чем рассказал Владимир Путин во время "Прямой линий"
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