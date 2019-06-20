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Текст:   Кира Латухина: 
17:48 20.06.2019

Путин обещал довести до конца решение проблемы дольщиков

Переход на цивилизованную систему строительства жилья потребует 2-3 года. Об этом заявил после "Прямой линии" глава государства, отвечая на вопросы представителей прессы.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Один из журналистов оказался обманутым дольщиком Подмосковья и спросил про себя. Решение проблемы лежит не только на государстве, но и на регионах, и эта работа будет доведена до конца, заверил Владимир Путин.

Фото: iStock
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"Во-первых, нужно всех дольщиков выявить, окончательно понять, кто и где является дольщиком, кто и как пострадал. Эта работа ведется, ведется работа по обеспечению людей жильем, в том числе и с участием регионального или федерального бюджетов. Мы делаем это, вкладываем туда необходимые ресурсы. И обязательно доведем это до конца", - пообещал он.

Переход на цивилизованную систему строительства жилья потребует 2-3 года. Уже отмечено некоторое сокращению жилищного строительства, но это неизбежно, сказал президент: "Мы должны перейти на новую систему финансирования жилья, сделать ее современной и цивилизованной".

"Может не через два года, может через три, но во всяком случае в ближайшие годы", - заметил он. Применение эскроу-счетов в жилищном строительстве позволит перенести ответственность с граждан на финансовые организации, заключил глава государства.

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