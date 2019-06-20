Путин ответил, как решить вопрос урегулирования в Сирии

Вопрос политического урегулирования в Сирии должны решать совместно все заинтересованные страны, в том числе США, заявил Владимир Путин в ходе Прямой линии.

"Одна из тех проблем, которые мы вместе должны решать, прежде всего с теми нашими коллегами, с которыми мы добились существенного движения вперед - я имею в виду Турцию, Иран, - и с другими вовлеченными в этот конфликт странами, из них, конечно, прежде всего с Соединенными Штатами, это вопросы, связанные с политическим урегулированием, созданием конституционного комитета и началом его функционирования, правилами его работы", - сказал он.

Президент добавил, что к решению сирийского вопроса должны быть подключены Египет, Израиль, Иордания и другие страны Ближнего Востока, а также государства Европейского союза, так как именно они "страдают от потока мигрантов".