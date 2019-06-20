Путин ответил на вопросы журналистов после "Прямой линии"

После "Прямой линии" президент вышел к журналистам. Глава государства пообещал усовершенствовать процедуру предоставления гражданства украинцам и рассказал о реакции на доклады по сбитому малайзийскому Boeing. Еще президент заявил, что Россия не стремится к статусу сверхдержавы и заметил, что ряд западных стран не учитывают печальный опыт СССР.

Также Владимир Путин сообщил, что ждет от своего визита в Японию и высказался по теме "обманутых дольщиков".

Первый же вопрос был о Донбассе. Урегулирование невозможно без прямого диалога Киева с представителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и без выполнения Минских соглашений со стороны украинских властей, считает глава государства.

Президент пообещал и дальше совершенствовать процедуру предоставления российского гражданства в упрощенном порядке, говоря про других граждан Украины, которые хотели бы получить гражданство РФ. На вопрос про реакцию Москвы на обстрелы неподконтрольных Киеву территорий, Путин заявил, что "вопрос не в слабости и не в силе - вопрос в том, что мы хотим дать шанс новому украинскому руководству выйти на траекторию решения проблем, а не усугубления этих вопросов".

Ответил президент и на вопрос о журналисте Кирилле Вышинском - можно ли добиться его возвращения в Россию: "Мы думаем, мы не забыли".

Глава государства поделился реакцией на доклады по малайзийскому Boeing.

"Россия никогда не уклонялась от своей ответственности, если на ее плечах эта ответственность лежит. То, что мы видели, было представлено в качестве доказательств вины России - нас абсолютно не устраивает. Там нет никаких доказательств, и все, что было представлено, ни о чем не говорит", - заметил он.

"И пока не будет реального диалога, то мы не найдем и правильного ответа на те вопросы, которые до сих пор остаются открытыми, связанные с трагедией самолета и гибелью людей, о чем мы до сих пор скорбим, и, конечно, считаем, что подобные акции недопустимы", - продолжил президент. "Надо вернуться к тому, что мы говорили: кто разрешил полеты над зоной боевых действий? Россия что ли? Нет? А истребители где были? И где абсолютные доказательства того, что это ополченцы стреляли или кто-то другой? Там много очень вопросов - на них не отвечают, просто назначили раз и навсегда виновных. Нас такой подход к расследованию не устраивает", - сказал он.

Россия не стремится к статусу великой державы, подчеркнул глава государства и объяснил: "Потому что в это понятие закладываются некие элементы, связанные с навязыванием своего влияния другим государствам и целым регионам".

"Мы не хотим вернуться к тому состоянию, в котором находился Советский Союз, когда он навязывал своим соседям, в том числе странам Восточной Европы, образ жизни, политическую систему и так далее. Это контрпродуктивно, это слишком затратно и не имеет исторических перспектив", - убежден он. "Нельзя заставить другие народы жить по своим собственным лекалам​​​. Но, судя по всему, этот печальный опыт Советского Союза не учитывается некоторыми нашими партнерами на Западе. Они повторяют те же самые ошибки, наступают на те же самые грабли, исходя из того, что они сами являются империями и строят свою политику именно в имперском ключе", - заметил президент.

Главу государства спросили о сотрудниках частных охранных компаний в Сирии.

"Это не государство российское, и они не участники боевых действий, к сожалению или к счастью", - ответил он. "Там решаются вопросы экономического характера, связанные с экономической деятельностью - с добычей нефти, освоением месторождений", - заметил Путин.

"Конечно, мы признаем, что, даже решая эти, народно-хозяйственные, как раньше говорили, задачи и проблемы, люди рискуют жизнью - в общем и целом, это тоже вклад в борьбу с терроризмом, потому что отбивают эти месторождения у кого? У игиловцев (ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация - прим. "РГ")", - сказал он. "Но это не российское государство, и не российская армия, поэтому мы здесь ничего не комментируем", - заключил Путин.

Говоря о предстоящем визите в Японию, президент заметил, что и японский народ, и российский народ, и лидеры двух стран заинтересованы в нормализации отношений и заключении мирного договора.

Один из журналистов оказался обманутым дольщиком Подмосковья и задал вопрос про себя. Решение проблемы дольщиков лежит не только на государстве, но и на регионах, и эта работа будет доведена до конца, заверил Путин.

"Во-первых нужно всех дольщиков выявить, окончательно понять кто и где является дольщиком, кто и как пострадал. Эта работа ведется, ведется работа по обеспечению людей жильем, в том числе и с участием регионального или федерального бюджетов. Мы делаем это, вкладываем туда необходимые ресурсы. И обязательно доведем это до конца", - пообещал он.