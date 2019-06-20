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20.06.2019 16:18
Рубрика: Власть

Путин рассказал, нужна ли ему встреча с Трампом

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин, отвечая на вопрос в рамках "Прямой линии" о том, хочет ли он встретиться с президентом США Дональдом Трампом, рассказал, что диалог всегда востребован. Путин также назвал примерные темы для разговора: международная безопасность, вопросы разоружения, экономическое сотрудничество.

"И, разумеется, если американская сторона проявляет к этому интерес - я об этом уже много раз говорил - мы готовы к этому диалогу, настолько, насколько наши партнеры к этому готовы", - заявил президент РФ.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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Он также указал на то, что происходит в сфере внутренней политики США. "Даже, если президент хочет сделать какие-то шаги навстречу, хочет о чем-то говорить, существует масса ограничений, связанных с деятельностью других властных институтов", - пояснил он. Путин также напомнил, что  сейчас Трамп будет все время оглядываться на требования избирательной кампании, в которую он уже вступил.

"Поэтому думаю, что не так все будет просто и в наших отношениях, имея в виду, что часть американского истеблишмента спекулирует на российско-американских отношениях и пытается для себя что-то выловить в этой мутной воде, придумывая всякие фейки", - описал ситуацию российский лидер.

Напомним, что недавно Дональд Трамп снова подтвердил в интервью американским СМИ свое желание встретиться с Владимиром Путиным.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент "Прямая линия с Владимиром Путиным"-2019 Россия и США
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