Путин рассказал об ожиданиях от визита в Японию

Владимир Путин ждет продолжения диалога по двусторонним проблемам от предстоящего в конце месяца визита в Японию. Об этом президент РФ рассказал журналистам по окончании "Прямой линии".

Отвечая на вопрос о неформальной части общения с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, Путин заявил: "Это не самые важные сюрпризы в межгосударственных отношениях - выход на татами и посещение горячих источников, хотя это тоже важно и создает определенную атмосферу".

"Я уверен, что Синдзо, как и мы все, хочет полной нормализации, заключения мирного договора. Казалось бы, вот-вот, но часто возникают вопросы, которые откладывают окончательное решение", - отметил глава государства.

По словам Путина, народы двух стран хотят окончательной нормализации отношений. "Будем к этому стремиться", - подчеркнул он.