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20.06.2019 17:12
Рубрика: Власть

Путин рассказал про работу президента и назвал главную проблему в стране

Текст: Татьяна Замахина

В ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин ответил в блиц-режиме на ряд вопросов, поступивших от граждан. В частности, он рассказал, что работать президентом ему не надоело, о способе борьбе с ленью и о главной проблеме в стране.

Путина, в частности, спросили, когда он перестанет лично заниматься мелкими и частными вопросами.

"Если они касаются судеб конкретных людей, то я не считаю их мелкими", - заявил президент. Зал встретил ответ аплодисментами.

Путин заверил, что ему не обидно нести ответственность за все региональные и местные проблемы. "Это не может быть обидно, это и есть моя работа, - сказал он. - Я уже говорил, что если что-то происходит, я исхожу из того, что в этом есть и часть моей собственной вины. Конечно, я не собираюсь закрывать глаза на то, что должно быть сделано на уровне министерств, ведомств, на уровне регионов".

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Отвечая на вопрос о борьбе с ленью, глава государства заявил, что нет никакого другого способа побороть ее, кроме как начать работать.

Президента также спросили, не хочет ли он как герой фильма "Каникулы президента" отправился в поездку без охраны, чтобы увидеть, как на самом деле обстоят дела.

Путин заметил, что это не даст полной картины, так как увидеть удастся только конкретные места и ситуации. А чтобы понять, что происходит в стране в целом, надо получать информацию из разных источников, рассудил российский лидер. Он напомнил, что ездит по стране достаточно активно (правда, с охраной).

- Я бы, действительно, хотел отдохнуть свободно и неузнаваемо, но я понимаю, что это не реалистично, это невозможно. Поэтому я исхожу из реалий жизненных, - заметил глава государства.

На вопрос, не надоело ли ему быть президентом, Путин пояснил, что не стал бы баллотироваться на новый срок, если бы устал от занимаемой должности.

Спросили российского лидера и о том, почему он такой вежливый - например, западных политиков называет "партнерами", несмотря на антироссийский настрой многих из них.

Президент напомнил, что Россия - страна с высоким уровнем культуры. А если у кого-то политическая культура на нуле, то это их проблема, заметил он.

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Дверь в отношениях с западными политиками нельзя захлопывать, уверен Путин.

Его также спросили про неэффективных чиновников - не стоит ли их заменить роботами? Президент заметил, что кто-то все равно должен программировать роботов и руководить этим процессом. Так что всех не заменишь.

Продолжая тему чиновников, он назвал преувеличением ремарку о том, что некоторые из них докладывают президенту только то, что считают нужным и сознательно добиваются снижения его рейтинга.

- Я просто не видел ни разу за все годы работы, чтобы кто-то целенаправленно старался ввести меня в заблуждение, не припомню такого случая, - пояснил он. - Может быть они сами в чем-то заблуждаются и свою позицию доводят до меня, а она не является объективной, или предложения, которые делаются по решению той или другой проблемы, не являются наилучшими.

- Что делать в этом случае? Нужно собирать мнения многих, собирать информацию из разных источников, и на основе общего консенсуса приходить к каким-то решениям, - добавил Путин.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба
Стенограмма: О чем рассказал Владимир Путин во время "Прямой линий"

На вопрос о главной проблеме России он ответил серьезно - это проблема с производительностью труда. Путин напомнил, что главное, что это главная цель реализации нацпроектов. Именно на этой базе будет реально решать вопросы, связанные с благосостоянием людей.

Во время программы президент также обратил внимание на один из вопросов, появившихся на экране в телестудии и зачитал его: "Прямая линия - это шоу спецслужб?"

- Я понимаю, что это вопрос с подтекстом, но я вас уверяю, что никакого отношения ни одна спецслужба России к сегодняшнему мероприятию не имеет, - ответил он. Путин добавил, что "готовился к этому мероприятию, вопросы поступали давно, был понятен вектор этих вопросов".

- Но это прямая работа с гражданами страны, прямая работа по выявлению наших проблемных точек, работа по поиску решений этих проблемных вопросов, методов и способов их решения. И подчас эти решения находятся прямо в ходе нашего диалога, - добавил президент.

Власть Работа власти Госуправление Президент "Прямая линия с Владимиром Путиным"-2019
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