Путин рассказал, за что ему стыдно до сих пор

В конце программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" президент РФ ответил на вопрос, бывает ли ему иногда стыдно и за что.

"Это не шуточный вопрос и говорить об этом на многомиллионную аудиторию не так просто. Конечно, да, как любому, надеюсь, человеку нормальному", - отреагировал сначала глава государства, а потом вспомнил, как в начале 2000-х во время его поездки по стране в одном из регионов подошла женщина преклонного возраста, упала на колени и передала ему записку.

"Я сказал, что обязательно посмотрю, забрал, отдал помощникам и ее потеряли. Никогда этого не забуду. Мне и сейчас стыдно", - признался Путин. Поэтому, по словам президента, теперь все, что до него доходит, в руки попадает, он все старается отработать.