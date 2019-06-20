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20.06.2019 16:30
Рубрика: Власть

Путин: РФ, сокращая расходы, удерживает лидерство в создании оружия

Текст: Иван Петров
Россия удерживает лидерство в создании современного вооружения, и этого удается добиться даже несмотря на последовательное сокращение военных расходов. Об этом в четверг во время "Прямой линии" сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Самое любопытное, что мы единственная великая военная держава, которая сокращает военные расходы. У нас в 2017 году было 3,4 процента ВВП, это немало для нас. В 2018-м - уже 3 с небольшим процента, в 2019-м - это уже меньше трех - 2,9 процента, в следующем году уже будет 2,87 процента, в 2021-м - 2,8 процента. Могу ошибиться в десятых долях, но тренд на сокращение военных расходов очевиден. И ни одна большая страна так больше не делает", - сказал глава государства.

При этом, по словам Путина, на что следует, безусловно, обратить внимание и чем мы должны гордиться, это то, что, "несмотря на эти достаточно скромные военные расходы, мы обеспечиваем не только военный и ядерный паритет, но оказываемся еще на два шага впереди наших конкурентов".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Президент подчеркнул, что такого современного технологического оружия, как у России, нет сейчас ни у одной страны мира. Путин пояснил, что имеет в виду гиперзвуковую ракетную технику. "И вот обстоятельство должно вызывать гордость за нашу страну и чувство уважения к людям, которые работают в области обороны и науки, оборонного производства, и к людям, которые занимаются военным строительством, организацией военного строительства", - резюмировал глава государства.

Говоря о военном бюджете, Владимир Путин напомнил два известных выражения - "хочешь мира - готовься к войне" и "кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую". Также президент привел данные о военных бюджетах других государств. Так, лидерами являются США, которые, по словам Путина, "тратят 720 млрд долларов и делают запрос чуть ли не на 750 млрд долларов". На втором месте - Китай с 715 млрд долларов, далее Саудовская Аравия, Великобритания, Франция, Япония и только на седьмом месте - с 48 млрд долларов Россия.

Владимир Путин отметил, что в одном из присланных на "Прямую линию" сообщений утверждается, что в современном мире мощь государства определяется не столько "Посейдонами", "Пересветами" и другим оружием, сколько экономической мощью. "Это абсолютно правильно. Но именно для этого мы и выстраиваем работу, чтобы обеспечить нашу экономическую мощь в рамках национальных проектов", - заключил президент.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент "Прямая линия с Владимиром Путиным"-2019
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