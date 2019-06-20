Путин снова призвал Киев к диалогу с Донбассом

Президент России рассказал, что нужно для эффективного решения внутриукраинского конфликта и пообещал усовершенствовать процедуру предоставления гражданства украинцам. Москва хочет дать шанс новому украинскому руководству выйти на траекторию решения проблем, а не их усугубления.

Первый же вопрос от журналистов после "Прямой линии" был о Донбассе. Урегулирование невозможно без прямого диалога Киева с представителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и без выполнения Минских соглашений со стороны украинских властей, считает глава государства.

Владимир Путин отметил очереди за гражданством РФ жителей Донбасса и пообещал и дальше совершенствовать процедуру предоставления российского гражданства в упрощенном порядке, говоря про других граждан Украины.

На вопрос про реакцию Москвы на обстрелы неподконтрольных Киеву территорий Владимир Путин заявил, что "вопрос не в слабости и не в силе - вопрос в том, что мы хотим дать шанс новому украинскому руководству выйти на траекторию решения проблем, а не усугубления этих вопросов".

Ответил президент и на вопрос о журналисте Кирилле Вышинском - можно ли добиться его возвращения в Россию. "Мы думаем, мы не забыли", - сказал он.