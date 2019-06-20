Путин заявил, что Россия не торгует своими союзниками

Президента РФ Владимира Путина на "Прямой линии" спросили о возможности "большой сделки" с США по сирийскому вопросу.

"Мы не торгуем ни нашими союзниками, ни нашими интересами, ни нашими принципами. Можно договариваться с нашими партнерами о решении тех или иных насущных проблем, - заявил Путин.

Глава государства удивился самой формулировке - "сделка". "Это какое-то коммерческое предприятие, акции", - отметил он.

Российский лидер призвал всех - РФ, Иран, Турцию, США - консолидированно работать на политическое урегулировании ситуации в Сирии, на создание конституционного комитета и начало его функционирования.