Путин заявил о мерах против подорожания авиабилетов

В непомерном росте тарифов нет ничего хорошего, согласился президент. Он напомнил о важной мере, которая поможет снизить цену региональных перевозок - был принят закон об обнулении НДС на те полеты, которые осуществляются в обход столицы.

При этом одной из основных проблем российский лидер назвал стоимость авиационного керосина. Цена на авиационное топливо в прошлом году скакнула на 30 с лишним процентов, это сказалось и на стоимости авиабилетов. Они подорожали на 9,5%.

В связи с этим он считает необходимым включить авиакеросин в соглашение по стабилизации цен на топливо с нефтяниками. Это же должно коснуться и битума.

- Это явное упущение, и оно должно быть немедленно исправлено. Это касается и авиационного топлива, это касается и битума, потому что нам дороги надо строить, - сказал Путин. - И если мы этого не сделаем, то тогда дороги у нас улетят по цене до небес, где самолеты летают, и мы не выполним тех планов дорожного строительства, которые перед собой ставим.

Напомним, о каком соглашении идет речь. В ноябре прошлого года после резкого подорожания бензина и дизтоплива на внутреннем рынке правительство РФ и нефтяники договорились заморозить розничные цены на топливо. Они обязались не повышать цену выше уровня инфляции с учетом роста НДС в начале года.