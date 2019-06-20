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20.06.2019 15:53
Рубрика: Власть

Путин заявил о мерах против подорожания авиабилетов

Текст: Татьяна Замахина
В ходе "Прямой линии" Владимир Путин отреагировал на вопрос о проблеме, связанной с высокими ценами на авиаперевозки в стране. Президент потребовал принять меры, направленные на сдерживание цен.

В непомерном росте тарифов нет ничего хорошего, согласился президент. Он напомнил о важной мере, которая поможет снизить цену региональных перевозок - был принят закон об обнулении НДС на те полеты, которые осуществляются в обход столицы.

При этом одной из основных проблем российский лидер назвал стоимость авиационного керосина. Цена на авиационное топливо в прошлом году скакнула на 30 с лишним процентов, это сказалось и на стоимости авиабилетов. Они подорожали на 9,5%.

Фото: iStock
"РГ" публикует закон о нулевой ставке НДС для авиаперелетов между регионами

В связи с этим он считает необходимым включить авиакеросин в соглашение по стабилизации цен на топливо с нефтяниками. Это же должно коснуться и битума.

- Это явное упущение, и оно должно быть немедленно исправлено. Это касается и авиационного топлива, это касается и битума, потому что нам дороги надо строить, - сказал Путин. - И если мы этого не сделаем, то тогда дороги у нас улетят по цене до небес, где самолеты летают, и мы не выполним тех планов дорожного строительства, которые перед собой ставим.

Напомним, о каком соглашении идет речь. В ноябре прошлого года после резкого подорожания бензина и дизтоплива на внутреннем рынке правительство РФ и нефтяники договорились заморозить розничные цены на топливо. Они обязались не повышать цену выше уровня инфляции с учетом роста НДС в начале года.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Транспорт Авиатранспорт Президент "Прямая линия с Владимиром Путиным"-2019
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