Радикалы убили 17 жителей деревни на севере Буркина-Фасо

Боевики напали на одно из селений на севере Буркина-Фасо. Вооруженные радикалы атаковали населенный пункт Belehede. В результате атаки погибли 17 человек.

После расправы над местными жителями экстремисты скрылись в неизвестном направлении. Проводится военная операция по поиску нападавших и обеспечению безопасности территории, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства обороны страны.

Последние четыре года северные районы Буркина-Фасо часто повергаются атакам исламистов. Боевики регулярно нападают на селения, находящиеся недалеко от границы с другими африканскими странами - Бенином и Того.