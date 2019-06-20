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20.06.2019 18:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Арестован экс-глава отделения полиции МО по борьбе с оборотом наркотиков

Бывший руководитель подмосковного отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков арестован по обвинению в фальсификации и превышении полномочий, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

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По данным следствия, в феврале 2017 года он поручил троим подчиненным подделать материалы о причастности местного жителя к обороту психотропных веществ. Обвиняемый сам купил и подбросил ему амфетамин. После этого против потерпевшего было возбуждено уголовное дело, он провел под стражей 11 месяцев.

В дальнейшем мужчина был выпущен на свободу, уголовное дело прекращено, а материалы возвращены на дорасследование.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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