Депздрав прокомментировал смерть годовалой девочки в Москве

Столичный департамент здравоохранения прокомментировал сообщения о годовалой девочке, которая умерла через 2,5 часа после приезда бригады скорой помощи. Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило после этого уголовное дело.

По версии следствия, у девочки 2018 года рождения вечером 15 июня поднялась температура. Родители вызвали скорую помощь, но ребенка не госпитализировали, и вскоре он умер дома.

В департаменте здравоохранения Москвы рассказали, что к девочке неоднократно выезжала скорая. В первый раз это произошло 15 июня - тогда был поставлен диагноз ветряная оспа и предложена госпитализация. Однако мама девочки написала письменный отказ, отметили в депздраве.

"Бригада скорой передала всю информацию о заболевании в детскую поликлинику, и 16 июня ребенка посетил участковый врач-педиатр, был выполнен осмотр, даны рекомендации, - добавили в ведомстве. - 17 июня к ребенку вновь вызвана скорая помощь, врач осмотрел девочку и дал рекомендации. Через два с половиной часа после этого на диспетчерский пульт скорой поступил еще один вызов уже в связи с тем, что ребенок находился без сознания и не мог самостоятельно дышать".

Медики приехали по вызову в течение 10 минут и попытались реанимировать пациентку, но спасти ее не удалось. Предварительные данные посмертного исследования свидетельствуют о том, что ребенок умер из-за остро развившейся остановки дыхания - в дыхательные пути попало содержимое желудка.

В департаменте здравоохранения подчеркнули, что готовы предоставить всю необходимую информацию для установления обстоятельств произошедшего. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются медицинские работники.