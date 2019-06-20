Фестиваль "Усадьба Jazz" пройдет в "Коломенском" 22-23 июня

Фестиваль "Усадьба Jazz", Москва, Музей-заповедник "Коломенское", 22-23 июня

Впервые знаменитый фестиваль переезжает из подмосковной усадьбы "Архангельское" в просторный парк Коломенское, на берегу Москвы-реки. В интерьере живописной природы, рядом с дворцом царя Алексея Михайловича, церковью Вознесения и Домиком Петра I выступят звезды разных музыкальных направлений и стилей.

- Шестнадцатилетие - это новая планка, новый уровень фестиваля, к которому мы стремились все эти годы. Это какое-то новое мироощущение. Так что не случайно то, что фестиваль сменил площадку и серьезно увеличил программу, - рассказала на пресс-конференции основатель и президент фестиваля Мария Семушкина.

И - также впервые - большой акцент будет сделан на хип-хоп. Эту модную и ритмичную музыку на фестивале представят сразу три звездных участника: главные хэдлайнеры The Black Eyed Peas (США), их соотечественница - экспрессивная, резкая, а порой и крикливая, но от того еще более прекрасная и затейливая Азилия Бэнкс и англичанин Майкл Киванука, ныне лихо балансирующий между новым соулом и рэпом.

Главное на таких open-air - четко выстроить баланс между хэдлайнерами, чьим песням, как старым добрым знакомым, станут подпевать тысячи зрителей, и коллективами менее известными. Зато способными впечатлить публику оригинальными идеями, свежим саундом, необычными сочетаниями инструментов. То есть стать эдакими приятными неожиданностями и сюрпризами, которые, безусловно, должен предусматривать для аудитории каждый уважающий себя летний фестиваль.

Яркость звезд на нынешней "Усадьбе" несомненна: помимо The Black Eyed Peas это и питерские рокеры "Сплин", и гурман ернического фанка, задорных труб и саксофонов украинец Иван Дорн, и английский пианист и певец Джейми Каллум, которого иные фанаты именуют "новым Элтоном Джоном, только в джазе". А кто-то из фанатов придет посчитать, сколько октав в голосе грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе, особенно если та споет и несколько композиций из своего самого удачного альбома Red.

Из "роялей в кустах" обязательно обратите внимание на обладающую низким грудным голосом голландку Шарон Ковакс - с ее шармом и диапазоном впору озвучивать саундтреки к фильмам о Джеймсе Бонде. А особенно на ее очаровательную соотечественницу Caro Emerald - эдакий солнечный оркестровый свинг, привольно соединившийся с ритмами латино и хрупкими, щебечущими и беспечными интонациями поп-музыки 50-60-х. Видео Эмеральды уже собирают в интернете по 5 миллионов просмотров, да и на Джазовый фестиваль в Монтре (Швейцария), как известно, приглашают только самых лучших. Впрочем, как и на "Усадьбу Jazz". В эти выходные вы снова сможете в этом убедиться.

Билеты при этом недешевы: на один день - 5 тысяч рублей, на два - восемь с половиной. Но музыкальная программа в этом году и вправду отменная. А бесплатно из звезд у нас недавно выступали, кажется, только Duran Duran. И то в рамках научной конференции.