Фестиваль "Усадьба Jazz" пройдет в "Коломенском" 22-23 июня

Новости

В Совфеде оценили решение о продлении санкций ЕС против России 20:26
В МИД России отреагировали на срыв работы Генассамблеи МАП в Грузии 20:04
В детские сады в Москве будут брать с 2,4 лет 20:02
Шарапова оступилась во втором круге турнира в Испании 19:49
Трамп намекнул на ответ после уничтожения Ираном беспилотника США 19:45
Санитарный вертолет эвакуирует пострадавших в новой Москве 19:37
Трамп назвал "большой ошибкой" решение Ирана сбить беспилотник США 19:35
Накануне выхода нового альбома трагически погиб музыкант Филипп Здар 19:32
Семашко: Отношения Минска и Москвы вскоре выйдут на качественно новый уровень 19:30
"Краснодар" нашел усиление в Нидерландах 19:27
Курс евро опустился ниже 71 рубля 19:25
"Аякс" продлил контракт с главным тренером Эриком тен Хагом 19:25
Постпред РФ заявил о массовом минировании Донбасса украинскими военными 19:21
Дорогой брат Hyundai Creta: Kia представила новый кроссовер Seltos 19:16
Посол Беларуси в России: Роуминг между странами отменят в течение двух лет 19:08
Депздрав прокомментировал смерть годовалой девочки в Москве 18:56
Госдума проанализирует поручения президента РФ по итогам "Прямой линии" 18:45
Путин снова призвал Киев к диалогу с Донбассом 18:42
Оргкомитет ЧМ-2022 опроверг слухи о переносе турнира из Катара 18:38
Саша Белый и Антон Городецкий могут стать героями детского фильма 18:37
Загитова и Медведева поделили Гран-при 18:36
Арестован экс-глава отделения полиции МО по борьбе с оборотом наркотиков 18:24
В Пензе после жалобы бизнесмена оценят законность деятельности ревизоров 18:15
Дагестанский самолет МАИ-411 может использоваться для аэротакси 18:10
Сына экс-генерала ФСБ получил 10 лет колонии за наркотики 18:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как изменят формат сдачи ЕГЭ
Как изменят формат сдачи ЕГЭ
20.06.2019 20:10
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фестиваль "Усадьба Jazz" пройдет в "Коломенском" 22-23 июня

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 132(7890)
Фестиваль "Усадьба Jazz", Москва, Музей-заповедник "Коломенское", 22-23 июня
Кроме музыки гостей будут ждать развлечения для всей семьи. Фото: Петр Ковалев/ТАСС Кроме музыки гостей будут ждать развлечения для всей семьи. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Кроме музыки гостей будут ждать развлечения для всей семьи. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Впервые знаменитый фестиваль переезжает из подмосковной усадьбы "Архангельское" в просторный парк Коломенское, на берегу Москвы-реки. В интерьере живописной природы, рядом с дворцом царя Алексея Михайловича, церковью Вознесения и Домиком Петра I выступят звезды разных музыкальных направлений и стилей.

- Шестнадцатилетие - это новая планка, новый уровень фестиваля, к которому мы стремились все эти годы. Это какое-то новое мироощущение. Так что не случайно то, что фестиваль сменил площадку и серьезно увеличил программу, - рассказала на пресс-конференции основатель и президент фестиваля Мария Семушкина.

И - также впервые - большой акцент будет сделан на хип-хоп. Эту модную и ритмичную музыку на фестивале представят сразу три звездных участника: главные хэдлайнеры The Black Eyed Peas (США), их соотечественница - экспрессивная, резкая, а порой и крикливая, но от того еще более прекрасная и затейливая Азилия Бэнкс и англичанин Майкл Киванука, ныне лихо балансирующий между новым соулом и рэпом.

Главное на таких open-air - четко выстроить баланс между хэдлайнерами, чьим песням, как старым добрым знакомым, станут подпевать тысячи зрителей, и коллективами менее известными. Зато способными впечатлить публику оригинальными идеями, свежим саундом, необычными сочетаниями инструментов. То есть стать эдакими приятными неожиданностями и сюрпризами, которые, безусловно, должен предусматривать для аудитории каждый уважающий себя летний фестиваль.

Фото: Анна Леонтьева/театр "Московская оперетта"
Театр "Московская оперетта" продолжила приключения героев Шекспира

Яркость звезд на нынешней "Усадьбе" несомненна: помимо The Black Eyed Peas это и питерские рокеры "Сплин", и гурман ернического фанка, задорных труб и саксофонов украинец Иван Дорн, и английский пианист и певец Джейми Каллум, которого иные фанаты именуют "новым Элтоном Джоном, только в джазе". А кто-то из фанатов придет посчитать, сколько октав в голосе грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе, особенно если та споет и несколько композиций из своего самого удачного альбома Red.

Из "роялей в кустах" обязательно обратите внимание на обладающую низким грудным голосом голландку Шарон Ковакс - с ее шармом и диапазоном впору озвучивать саундтреки к фильмам о Джеймсе Бонде. А особенно на ее очаровательную соотечественницу Caro Emerald - эдакий солнечный оркестровый свинг, привольно соединившийся с ритмами латино и хрупкими, щебечущими и беспечными интонациями поп-музыки 50-60-х. Видео Эмеральды уже собирают в интернете по 5 миллионов просмотров, да и на Джазовый фестиваль в Монтре (Швейцария), как известно, приглашают только самых лучших. Впрочем, как и на "Усадьбу Jazz". В эти выходные вы снова сможете в этом убедиться.

Билеты при этом недешевы: на один день - 5 тысяч рублей, на два - восемь с половиной. Но музыкальная программа в этом году и вправду отменная. А бесплатно из звезд у нас недавно выступали, кажется, только Duran Duran. И то в рамках научной конференции.

Культура Музыка Джаз Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Музыка с Александром Алексеевым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал, за что ему стыдно до сих пор
Постпред РФ заявил о массовом минировании Донбасса украинскими военными
Госдума проанализирует поручения президента РФ по итогам "Прямой линии"
Курс евро опустился ниже 71 рубля
Трамп намекнул на ответ после уничтожения Ираном беспилотника США