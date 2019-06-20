Где в Подмосковье лучшие места для ловли на спиннинг?

Двухмесячный нерестовый запрет наконец снят, и рыбаки могут без опасений отправиться на водоемы . Большинство испытывает удачу на подмосковных реках и озерах. Но по-настоящему уловистые места знают далеко не все.

Рыбалка "на ногах"

Есть десятки разрешенных вариантов ловли, и рассказать обо всех в одном материале вряд ли кому-то под силу. В этой статье речь пойдет только о спиннинговой рыбалке - самом подвижном способе добычи хищника.

Спиннингист всегда находится на ногах. Заброс, проводка, смена места - и так пока не клюнет, а потом все повторяется опять. Зато за одну рыбалку можно пройти больше 10, а то и 15 км - не каждый грибник такой марафон выдержит. Главная задача - приспособить приманку под конкретное место и определенного хищника. Знания эти приходят с опытом. В двух с виду похожих водоемах, находящихся в паре километров друг от друга, окунь, щука, судак и другая рыба могут вести себя совсем по-разному. Именно поэтому важно сначала "пронюхать" акваторию и понять, как лучше привлечь хищника.

С юга на восток

В южном направлении самый перспективный и крупный водоем - это, конечно, Ока. Внимание стоит обратить на местечко у поселка Михайловка. Бывалые спиннингисты зовут его просто "плиты": здесь под рекой проходит газопровод. Интересно место в первую очередь обратным ходом течения у самого берега. Благодаря этой особенности здесь часто охотится судак. Лучшая приманка - воблеры темных оттенков со средним заглублением. Когда начинается жор, хищник тут даже вылетает на берег за мальком. Но может подвести погода: если дует восток, сюда не стоит даже ехать. При этом направлении ветра Ока, как правило, "мертвая".

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Иван Пышечкин

Любители же пройтись по окуню и голавлю оценят островок, который расположен здесь же, чуть дальше середины реки. С обратной стороны есть протока, в которой этого хищника навалом. Можно даже не экспериментировать и смело надевать проверенные временем "мэпсы" - разве что пару раз поменять окрас. Оптимальным же размером будет единичка.

Есть варианты и поближе к Москве. Например, Пахра у поселков Стрелково и Ивлево. Долететь от МКАД сюда можно минут за пятнадцать по Симферопольскому шоссе. Здесь можно поймать трофейную щуку. По берегу будет тяжело перемещаться из-за зарослей ивняка - так что лучше вообще надеть гидрокостюм и ходить прямо по воде. Для первого раза можно взять короткий жесткий спиннинг и использовать блесны-незацепляйки средних размеров.

А вот на востоке области с крупными водоемами туговато. Ту же самую Клязьму можно перекинуть в один заброс. Но и здесь есть неплохие места. По течению можно выбрать практически любую точку от Лосино-Петровского до Ногинска и далее до Павловского Посада. У деревень к реке всегда есть хороший подъезд. Привлекает рыбаков тут, главным образом, редкий для Подмосковья налим. Ловить его лучше на неяркий джиг. Проводку следует выбрать неторопливую, чтобы дать не самому активному хищнику как следует рассмотреть приманку.

Протекает на востоке и Москва-река. Но здесь что ни место, то настоящее паломничество спиннингистов. Ехать лучше в Бронницы, но скорее не за рыбой, а за общением. Здесь постоянно оттачивают мастерство профессионалы, у которых можно "украсть" пару тройку рыбацких секретов.

Исследуем водохранилища

Подмосковные водохранилища расположены к северу (Клязьминское, Пироговское, Пяловское, Учинское, Пестовское и Икшинское) и западу (Можайское и Рузское) от столицы. На севере все водоемы расположены между Дмитровским и Ярославским шоссе в границах Московского малого кольца. Сразу отметим, что на Учинском ловить вообще нельзя - в народе его даже прозвали из-за этого "запреткой". Универсальный рецепт ловли подобрать для этих мест сложно. Пожалуй, главное следить за направлением ветра и избегать подветренных берегов - нагонная волна испортит любую рыбалку. Одно из самых интересных и удобных мест - участок канала имени Москвы между поселками Степаньково и Новосельцево. Здесь довольно много судака. На проплывающие по каналу катера и баржи можно не обращать внимания - хищника от охоты они не отвлекают.

Что касается запада, то на Рузском водохранилище лучше обратить внимание на залив у поселка Фролково. Во-первых, здесь рыбак защищен от высокой волны. Во-вторых, само по себе место очень живописное и не оставит равнодушными любителей природы: холмистый смешанный лес выходит прямо к воде. Здесь можно рассчитывать на полный спектр трофеев. В залив заходит окунь, судак, щука, жерех, берш и голавль. А в штиль можно неплохо половить на поппер - поверхностную хлюпающую по воде снасть. Эту приманку лучше использовать в самом начале залива, где в него впадает небольшая речушка Правая Педня.

Есть живописное и уловистое место и на Можайке. Это берег небольшого заливчика у деревни Криушино. Приезжают сюда в основном на несколько дней. Крупный судак и окунь весом до килограмма не редкость в местных водах. Правда, отправляться сюда стоит только при наличии лодки - можно весельной, но лучше моторной. Все-таки ограничиваться одним пятачком в столь богатом водоеме не хочется, а без плавсредства мобильности вы будете лишены.

Кстати

С удочкой на Гору

Порыбачить в Москве-реке можно не только на востоке, но и на западе области. Обратить внимание стоит на водоем вблизи поселка Николина Гора. Вода здесь очень чистая, и есть хороший подъезд для автомобилей. В этих местах встречается крупный голавль. Рыба эта всегда сильно сопротивляется, так что лучше ловить на тонкую плетенку - обычная леска трофейный экземпляр не выдержит.