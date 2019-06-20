Грабитель похитил 190 мобильных телефонов из магазина в Москве

Не менее 190 мобильных телефонов украл злоумышленник, подобрав ключи к дверям салона сотовой связи в Москве. Его поймали на пятый день.

Вор даже успел с похищенными телефонами почти на пять миллионов рублей покинуть столицу. Но оперативники Отдела МВД России по району Щукино вместе с сотрудниками Московского уголовного розыска задержали подозреваемого в краже в Санкт-Петербурге. На это полицейским потребовалось пять дней.

Заявление в полицию о крупной краже написал администратор салона сотовой связи на улице Маршала Бирюзова. Сыщики выяснили, что вор проник в салон, подобрав ключ к замку и отключив сигнализацию.

Фамилию задержанного полицейские не сообщают, известно, что ему 28 лет. Часть похищенного обнаружена сотрудниками полиции на одном из радиорынков столицы. Остальные гаджеты найдены и изъяты у покупателя, которому задержанный успел их сбыть. В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.