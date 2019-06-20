Хлебопекам Сергиева Посада начали гасить долги по зарплате

Работникам хлебокомбината в Сергиевом Посаде начали выплачивать долги по зарплате. На полное погашение задолженности размером в 14 миллионов рублей уйдет несколько месяцев, но главное, что процесс запущен, а комбинат возобновляет работу.

Зарплату хлебопекам, напомним, перестали платить с января этого года, а в начале мая хлебозавод вообще перестал работать из-за того, что за долги в цехах отключили свет и газ. К таким последствиям привело банкротство головной компании, которая снабжала хлебокомбинат сырьем. Работники завода, отчаявшись дождаться заработанных денег, объявили голодовку.

Разбираться в ситуации в Сергиев Посад отправился зампред регионального правительства Вадим Хромов, которому губернатором было поручено решить вопрос в пользу людей. "Провели экстренное заседание вместе с гендиректором завода и встречу с инвестором, который даст денег на запуск производства. Будем в ежедневном режиме контролировать ситуацию, чтобы она не ухудшалась", - рассказал Вадим Хромов, журналистам. Власти пообещали также найти дополнительные точки сбыта продукции хлебокомбината - прежде ее основными потребителями были школы и детские сады Сергиева Посада, но мощности у завода хватило бы и на большее.

"Сегодня месячная зарплата перечислена всем сотрудникам", - заявил заместитель гендиректора сергиевопосадского хлебокомбината Михаил Ляпушкин. Также, по его словам, начались выплаты по долгам за энергоносители. Газ и свет вновь будут подключены, и с понедельника предприятие выйдет на плановую мощность работы.