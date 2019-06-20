За последние две-три недели жители Подмосковья получили сразу несколько новых цифровых сервисов, рассчитанных на разные возрастные и социальные категории граждан. Кто еще не в курсе, что теперь в области можно делать онлайн?

Во-первых, управлять некоторыми соцуслугами при помощи приложения "Мобильный центр социальных услуг". Записаться, например, на бесплатные занятия для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Список этих занятий составили сами жители, приняв участие в голосовании на портале "Добродел", где пожилым гражданам предложили решить, чем они хотели бы заполнить свой досуг. Более 20 тысяч проголосовавших сделали выбор в пользу скандинавской ходьбы, плавания, йоги, дыхательной гимнастики, танцев, пения, компьютерных курсов и туристических поездок. Все эти активности по решению губернатора Андрея Воробьева с 10 июня бесплатно предоставляются пенсионерам в социальных центрах области.

Через это же приложение можно заказать социальное такси, попросить помощи у волонтеров и даже выбрать себе сиделку для долговременного ухода. Как утверждает министр социального развития области Ирина Фаевская, в базе приложения есть данные 247 обученных сиделок с указанием их возраста, образования и списка оказываемых услуг. А еще в мобильном приложении можно оформить прокат средств реабилитации для инвалидов. В бесплатном списке реабилитационных средств есть не все, а покупать нужное за свой счет дорого, особенно, если оно нужно ненадолго. Для многих инвалидов именно прокат - лучший выход из положения.

Приложение "Мобильный центр социальных услуг" сделано очень просто, чтобы у пенсионеров не возникло сложностей при его использовании. Все подмосковные соцработники с ним знакомы и могут помочь подопечным в его установке.

Для абитуриентов, у которых совсем скоро грядут горячие деньки, в области запущен цифровой сервис "Учись и работай в Подмосковье". Он начинается с перечня самых популярных профессий, в числе которых, например, значатся информационная безопасность, кинология, ремонт и обслуживание автомобилей, государственное и муниципальное управление. Выбираешь дело по душе, кликаешь на него - и выпадает список тех подмосковных колледжей и вузов, где можно приобрести профессию мечты. Очень удобная площадка, на которой собраны все образовательные возможности области.

Можно теперь по телефону отслеживать и путь вызванной "скорой помощи", для этого достаточно скачать мобильное приложение системы 112. Работает электронная система автоматического заказа льготных лекарств, подающая поставщикам сигнал всякий раз, как в аптеке подходит к концу тот или иной препарат. А в ближайшем будущем жителей планируют автоматически уведомлять о готовности их социальных карт.