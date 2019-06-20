Не все жители Подмосковья знают, чем богаты и знамениты соседние города их же области. Редкий дачник осведомлен о культурной программе, насладиться которой можно не отходя далеко от грядок. А между тем почти в каждом областном муниципалитете есть своя изюминка: где-то проходят фестивали классической музыки или интереснейшие экскурсии по музеям и усадьбам, у кого-то - лучшие пляжи, а кто-то предлагает продегустировать устриц, улиток и крокодилов, взращенных умелыми руками подмосковных фермеров. Обо всем этом можно узнать из проекта "Лето в Подмосковье", стартовавшем на днях в музее-заповеднике Пушкина в Больших Вяземах.

"Первые шаги мы сделали несколько месяцев назад, когда была запущена программа "Зима в Подмосковье". После этого зимний турпоток в регион вырос на 30%, и сейчас мы хотим добиться не меньшего роста", - сказала вице-губернатор области Наталья Виртуозова, давая старт новому проекту. Говоря об увеличении турпотока, власти имеют в виду не только туристов из других городов и стран. Проект рассчитан и на местных жителей тоже, на пенсионеров и дачников, которые выделены в отдельную категорию отдыхающих.

"Лето в Подмосковье" - это портал welcome.mosreg.ru, на котором собрано и классифицировано все летнее "меню". Особое внимание уделено восьми городам: Сергиеву Посаду, Дмитрову, Солнечногорску, Истре, Клину, Серпухову, Коломне и Зарайску. "Почему именно они? Там уже создана практически вся инфраструктура для комфортного отдыха", - отмечает Виртуозова. На портале есть навигатор, способный связать в единый маршрут интересующие вас достопримечательности. И смеем вас уверить: в этом маршруте будет все - и храмы, и усадьбы с музеями, и рестораны с гостиницами тоже. И даже расходы на пребывание в том или ином городе за вас посчитают - с учетом питания, ночлега и развлечений.

"Также мы создали на портале летние карты Подмосковья", - рассказывает руководитель областного комитета по туризму Наталья Галкина. Это путеводители по интересам. Вот, например, карта пляжей, куда вошли 40 пляжных территорий в разных городах области. Гляньте - а вдруг ваша дача находится рядом? На карту нанесены лучшие места купания, в которых ко всей привычной инфраструктуре - душу, раздевалкам, туалетам, спасательным постам и пунктам проката - добавлены необычные элементы. К примеру, на пляже "Малибу" в Мытищах стоят лежаки и пальмы как на каком-нибудь заграничном курорте, "Орловский" пляж в Зарайске отсыпан белоснежным песком, а на пляже пансионата "Солнечная поляна" в Звенигороде можно заночевать в палатке.

"Лето в Подмосковье" - это портал welcome.mosreg.ru, на котором собрано и классифицировано все летнее "меню"

Есть и гастрономическая карта, предназначенная для тех, кто походам по музеям предпочитает дегустацию деликатесов. В коломенской "Экодеревушке" вас до отвала накормят бургундскими улитками, выращенными на подмосковных кормах. И поводят по крокодиловой ферме, которая вскоре тоже обещает начать поставлять на столы жителей Московского региона деликатесы. В Серпухове можно отведать разносортовый крафтовый сыр, выпускаемый маленькими партиями - после него все заграничные сыры будут иметь пресный вкус.

Для любителей погулять по старинным усадьбам на портале тоже создана карта, в которой отмечены режим посещения и особенности всех открытых 24 подмосковных усадебных памятников. Тем, кто предпочитает в свободное время прогуляться по парковым аллеям, сделали карту парков. Есть карта-календарь "Подмосковные вечера" со списком культурных мероприятий. В их числе, например, Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину, "Джазовые сезоны" Игоря Бутмана в усадьбе "Горки Ленинские" Ленинского района, фестивали славянской культуры в Раменском и исторической реконструкции в Зарайске. "Хотелось бы, чтобы всеми этими картами пользовались и дачники, чтобы они знали, какие пляжи и парки находятся рядом с ними, и с удовольствием проводили там время", - говорит Галкина.

В отдельный раздел собран список музеев, куда бесплатно или со скидками пускают пенсионеров. "В этом году мы запустим для пенсионеров специальную программу. Сейчас договариваемся с несколькими отелями в исторических городах о том, чтобы они предоставляли пенсионерам 50-процентные скидки на проживание, - продолжает Галкина. - Пусть это будет в рабочие дни, в понедельник-вторник, когда нет наплыва отдыхающих, но у пенсионеров появится возможность выезжать на экскурсии сразу на несколько дней".