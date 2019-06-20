Масштабную модернизацию московских поликлиник начнут в этом году

Масштабная программа модернизации поликлиник запускается в столице в этом году. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.

"Президент очень правильно заострил тему укрепления амбулаторного звена в здравоохранении. В этом году запускаем масштабную программу модернизации поликлиник. Оснащаем их новым оборудованием, принимаем на работу дополнительно 700 врачей узких специальностей", - сообщил градоначальник в микроблоге.

Напомним, в ближайшее время во всех московских поликлиниках будет внедрен стандарт комфорта нового поколения "Московский стандарт+". В рамках этого проекта для врачей будет разработана система клинических подсказок для точной постановки диагноза. В системе ЕМИАС пациенты самостоятельно смогут открыть личные кабинеты и получить результаты своих анализов и исследований. Кроме этого, им не придется бегать по разным поликлиникам в поисках специалистов. Врачи восьми специальностей будут работать во всех филиалах поликлиник, а в головном учреждении прием будут вести еще пять узких специалистов.

Кстати, в поликлиниках для врачей появятся комнаты отдыха, в кабинетах - удобная и качественная мебель, а работать они будут в стильной форме.