Мэром Курска избран Виктор Карамышев

Депутаты Курского городского собрания выбрали нового мэра для областного центра. Им стал депутат Государственной Думы РФ Виктор Карамышев.

Как сообщили в горсобрании, за его кандидатуру проголосовали 29 депутатов из 31-го. Помимо Карамышева, на пост градоначальника претендовали еще три человека, представив собственные программы развития города. Однако ни один из них не получил голосов - два других бюллетеня были попросту испорчены.

Виктор Карамышев родился в 1966 году, он кандидат экономических наук. В 2017 году избран депутатом Госдумы. До него городом больше десятилетия руководил Николай Овчаров, отставку которого приняли в апреле.