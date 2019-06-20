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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москвичи смогут бесплатно пройти диспансеризацию почти в 50 парках и скверах

Текст: Ангелина Зеленькова

Отдыхая в парках и скверах, москвичи смогут в свободное время с комфортом проверить свое здоровье. Бесплатно пройти диспансеризацию можно в 46 парках и скверах. Для этого в самых многолюдных местах отдыха установлены специальные павильоны "Здоровая Москва", сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Фото: iStock
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Прием пациентов в парке будет проходить ежедневно без перерывов с 8:00 до 22:00. С начала июня летний тест здоровья уже прошли более 19 тыс. горожан, отмечает руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. По его словам, все обследования занимают не более часа. Если же посетитель не прикреплен, он сможет сделать это прямо в парке. А вот результаты обследований сразу вносятся в электронную медкарту пациента и будут доступны врачу в поликлинике.

Павильоны "Здоровая Москва" оснащены ничуть не хуже поликлиник. Там есть процедурный кабинет, кабинет доврачебного осмотра и врача терапевта/общей практики, кабинет УЗИ, а также врача педиатра и специальный кабинет для приема анализов. Все они укомплектованы современным диагностическим оборудованием, так что горожане смогут пройти весь набор обследований первого этапа диспансеризации и выявить признаки неинфекционных заболеваний или факторы риска их развития.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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