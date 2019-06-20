Первые пять беспилотных автомобилей выехали на дороги Москвы

"Яндекс" вывел первые беспилотные автомобили на дороги Москвы. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе компании.

Пока на столичные дороги выехали лишь пять беспилотников, еще несколько десятков машин ждут разрешения. "Цель тестирования - научить беспилотные автомобили ездить в условиях большого города и плотного трафика, - рассказали в "Яндексе". - Для этого нужно выпускать на дороги как можно больше машин, чтобы они быстрее собирали разные дорожные ситуации и учились с ними взаимодействовать. Вопрос проверки экономической целесообразности сейчас не стоит. К тому же пяти машин для этого все равно было бы недостаточно".

Беспилотные автомобили будут протестированы по вылетным магистралям, МКАД и ТТК, спальным районам - Ясенево и Бутово, Коммунарке, а также в центре столицы.

Всего до конца этого года в планах вывести на дороги Москвы и других тестовых территорий более 100 беспилотных автомобилей.