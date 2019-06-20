Под Воронежем в двойном ДТП пострадали семь человек

Семь человек, в том числе четырехлетняя девочка, получили травмы в двух авариях, произошедших с интервалом в три минуты на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области.

В 5.50 Kia Cerato с рязанскими номерами, двигаясь в сторону Москвы, врезался в шедший впереди ВАЗ-2108 из Нижегородской области. После столкновения "восьмерка" опрокинулась в кювет, пострадали ее 34-летний водитель и двое пассажиров, молодые люди 24 и 25 лет.

Спустя три минуты в остановившийся после ДТП Kia врезался ВАЗ-2106 под управлением 33-летнего жителя Воронежа. Кроме него, в машине ехал 31-летний пассажир. С травмами они доставлены в больницу. Пострадали и пассажиры Cerato - 30-летняя женщина и ее четырехлетняя дочь.

- Ребенок находился в детском автокресле, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону.