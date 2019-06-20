В редакцию пришло письмо: "В День России повез внучку в Музей Зои Космодемьянской. По пути рассказывал, что Родина не забывает своих героев. Приехали. Музей закрыт, как мне объяснили смотрители, в связи с отключением электричества. Поговорил с хранителями. Оказывается, поступления от посещений не позволяют оплатить электроэнергию. А на входе в музей - последние слова Зои: "... Это счастье - умереть за свой народ". Да, Зоя бессмертна. Но теперь ее заставили платить за свет бессмертием?" такое письмо прислал в редакцию Сергей Никулин, бывший председатель Союза советских офицеров Крыма, г. Одинцово".

Телефонных звонков "РГ" в Музее Зои Космодемьянской в селе Петрищево будто ждали. "Дали нам свет, дали", - говорит директор Музея Зои Космодемьянской Ольга Полякова. Перебои с электричеством она объясняет так: музей из статуса муниципального учреждения переводят в статус филиала областного государственного бюджетного учреждения "Ново-Иерусалимский выставочный комплекс". И временная ситуация без статуса привела к тому, что некому платить за свет: муниципалитет уже не хозяин, а ГБОУ "Ново-Иерусалимский выставочный комплекс" еще не хозяин. "Но музей продолжает работу, - говорит Ольга Полякова. - Экскурсоводы водят посетителей к дому Прасковьи Кулик, которая приютила Зою, и к месту казни.. А Сергею Никулину передайте наше приглашение. Мы его ждем. "Музей не работает, я там был еще раз на днях, - категоричен Сергей Никулин. - И опять увидел объявление на закрытых дверях: "Музей закрыт в связи с отключением электричества". И никакую экскурсию на свежем воздухе нам никто не предлагал, все было закрыто. Приглашение директора музея Ольги Поляковой он принял с благодарностью. Но, признаться, вслед за Сергеем Никулиным и Ольгой Поляковой хотим сказать: в Музее Зои Космодемьянской свет не должен отключаться из-за бюрократических неувязок.

Комментарий

Владислав Кононов, директор департамента музеев Министерства культуры РФ:

- Честно говоря, трудно даже представить себе такую ситуацию, когда человек в день России приезжает в музей Зои Космодемьянской, а ему говорят, что он закрыт, потому что в здании отключен свет. Но это оказалось связано с изменением статуса музея, с его переходом из муниципального ведения в региональное. Такое повышение статуса музея нельзя не приветствовать, поскольку финансирование регионального музея и стабильнее, и больше и отвечает многолетним стремлениям Российского военно-исторического общества привлечь внимание к подвигу Зои Космодемьянской к сохранению памяти о ней. Это и установка памятника, и реставрация дома Кулика, где она провела последнюю ночь, и уход за ее могилой, и съемки фильма, и строительство нового здания для музея. А причиной отключения света оказался своевременно нерешенный "технический вопрос". В настоящее время вопрос решен.