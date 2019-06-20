С Химкинского моста в водохранилище спрыгнул мужчина

На Химкинском водохранилище около часа назад спасли 31 летнего мужчину. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Как пояснили в пресс-службе, мужчина забрался на автомобильный мост МКАДа над Химкинским водохранилищем и прыгнул с него. Спасатели поисково-спасательной станции "Левобережная" во время патрулирования заметили происходящее, подняли с поверхности воды и оказали первую помощь.

Мужчина отказался от помощи медиков и объяснил свой прыжок с моста тем, что поспорил с друзьями. Как поясняют спасатели, мужчина был трезв и в целом адекватен. В настоящее время мужчина самостоятельно ушел домой.

Отметим, что высота моста почти 14 метров над уровнем воды.