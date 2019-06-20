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20.06.2019 17:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

С Химкинского моста в водохранилище спрыгнул мужчина

Текст: Ирина Огилько

На Химкинском водохранилище около часа назад спасли 31 летнего мужчину. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

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Как пояснили в пресс-службе, мужчина забрался на автомобильный мост МКАДа над Химкинским водохранилищем и прыгнул с него. Спасатели поисково-спасательной станции "Левобережная" во время патрулирования заметили происходящее, подняли с поверхности воды и оказали первую помощь.

Мужчина отказался от помощи медиков и объяснил свой прыжок с моста тем, что поспорил с друзьями. Как поясняют спасатели, мужчина был трезв и в целом адекватен. В настоящее время мужчина самостоятельно ушел домой.

Отметим, что высота моста почти 14 метров над уровнем воды.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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