Санитарный вертолет эвакуирует пострадавших в новой Москве

На территории ТиНАО, в районе станции Мачихино СНТ Полесье, перевернулся легковой автомобиль. Пострадавших эвакуируют на санитарном вертолете. Об этом "РГ" сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ.

По данным пресс-службы, экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел в поселок Станции Мачихино СНТ Полесье, где перевернулся легковой автомобиль.

По словам очевидцев, в салоне машины было 3 человека. С места происшествия пострадавшего эвакуируют в специализированное лечебное учреждение Москвы. На борту его сопровождает авиамедицинская бригада.