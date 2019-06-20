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20.06.2019 19:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Санитарный вертолет эвакуирует пострадавших в новой Москве

Текст: Ирина Огилько

На территории ТиНАО, в районе станции Мачихино СНТ Полесье, перевернулся легковой автомобиль. Пострадавших эвакуируют на санитарном вертолете. Об этом "РГ" сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ.

В Москве выявлено более 10 тысяч нарушений правил перевозки пассажиров

По данным пресс-службы, экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел в поселок Станции Мачихино СНТ Полесье, где перевернулся легковой автомобиль.

По словам очевидцев, в салоне машины было 3 человека. С места происшествия пострадавшего эвакуируют в специализированное лечебное учреждение Москвы. На борту его сопровождает авиамедицинская бригада.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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