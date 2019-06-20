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20.06.2019 19:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Подложные кредиты

СК задержал Василия Бойко-Великого
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 132(7890)
Вчера в столице Следственный комитет задержал Василия Бойко-Великого, предпринимателя с неоднозначной репутацией.

Эту информацию распространил сначала его адвокат, а спустя несколько часов аналогичное заявление сделал и Следственный комитет РФ. Его официальный представитель Светлана Петренко сказала корреспонденту "РГ", что речь идет о краже денег у банка.

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- СК России при оперативном сопровождении ФСБ и МВД расследует дело по факту хищения денежных средств в ООО КБ "Кредитный Экспресс".

По версии следствия, с 2013 по 2018 год владелец 10 процентов уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили средства банка в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов, объяснила представитель ведомства.

Фото: iStock
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По мнению следствия, все перечисленные граждане "располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах, а также похищали денежные средства клиентов, размещенные на депозитных счетах".

Следствие заявляет об установлении 31 факта хищений денег. Идет работа над "выявлением аналогичных эпизодов". А еще следствие проверяет факты о выводе активов банка "путем предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов юридическим лицам". СК говорит о семи задержанных, которым уже предъявлены обвинения в растрате. СК просит суд об их аресте.

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