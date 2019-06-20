Сына экс-генерала ФСБ получил 10 лет колонии за наркотики

Никулинский районный суд Москвы приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима Евгения Здановича - сына бывшего руководителя Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Александр Иванов.

Судом и следствием установлено, что 10 августа 2018 года Евгений Зданович приобрел у "неустановленного лица" наркотики, затем расфасовал их с целью дальнейшего незаконного сбыта. Однако в этот же день молодой человек был задержан и позднее по решению суда помещен под стражу.

Александр Зданович занимал должность руководителя Центра общественных связей и управления программ содействия ФСБ с 1996 по 1999 год. Является профессором кафедры истории Академии ФСБ России. В 2002 году входил в оперативный штаб по освобождению захваченных террористами заложников в здании столичного Театрального центра "Дубровка". После ухода из ФСБ Александр Зданович занял должность заместителя председателя Всероссийской государственной телерадиокомпании.