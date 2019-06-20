В каких парках можно стать "моржом", заговорить по-испански и заняться йогой

Каждый из нас старается выжать максимум из летних деньков и побольше времени провести на открытом воздухе, пока снова не зарядили холодные осенние дожди. Прогулки по жаркому городу можно совместить с фитнес-тренировками, танцами, йогой, уроками иностранного... Найти все это можно в обычных городских парках, где с вас даже не попросят денег. Корреспондент "РГ" собрал самые интересные предложения.

Кнут и шашка

Хорошая погода и свежий воздух - лучшая альтернатива душным и тесным спортзалам. Такой философии обычно следуют организаторы уличных фитнес-тренировок и уроков физкультуры. Задуматься о своей форме и встать на путь спортивный можно в каждом парке. Например, в парке Горького самые отважные учатся делать шпагат, осваивают фитнес на гамаках и бегают в компании единомышленников. Здесь же есть баскетбольная площадка и футбольная коробка. В Нескучном саду, парке Победы на Поклонной горе и парке "Ходынское поле" все лето устраивают бесплатные тренировки по бегу и смешанным силовым единоборствам. Занятия по вечерам в будни и днем в выходные ведут профессиональные тренеры.

В Таганском парке открыт теннисный клуб - одним из самых дорогостоящих видов спорта здесь можно заняться, не заплатив ни копейки. Тут же работает секция бокса. Ему обучат и в "Усадьбе Воронцово". Имеется здесь вариант и попроще - городки. В "Кузьминках" по вторникам и пятницам с утра собираются участники клуба закаливания. Желающим укрепить иммунитет непременно стоит сюда заглянуть. В зоне отдыха "Левобережье" каждую среду до 1 августа организуют фитнес для мам. Ну и из разряда экзотики - в парке "Северное Тушино" учат "фехтовать" кнутами: по воскресеньям проходят занятия по кнутовому фристайлу, а по вторникам и четвергам - по фланкировке шашкой.

Держи коньки

В "Сокольники" советуем заглянуть пенсионерам. Они могут заняться фитнесом или же немного подкачаться на тренажерах, сыграть в бильярд. В Измайловском парке каждую субботу работает секция по скандинавской ходьбе. Этот вид спорта, по мнению медиков и тренеров, заставляет работать около 90% мышц тела, а заодно укрепляет сердце, исправляет осанку и повышает выносливость организма. В этом же парке взрослых поставят на роликовые коньки: научат правильно тормозить, поворачивать и разворачиваться.

Не забыли парки и про йогу. По информации "Мосгорпарка", бесплатные уроки проводятся уже восьмой сезон. Практикующие тренеры в 37 парках готовы познакомить с разными стилями йоги, в том числе нестандартными. К примеру, в "Музеоне" преподают йогу смеха, а в саду "Эрмитаж" можно освоить даосский комплекс "Сила Земли". Коврики для тренировок обычно выдаются на месте, но количество их ограничено. Поэтому лучше принести свой, так надежнее. Абсолютно точно не будут лишними вода и головной убор - на случай жары. Расписание занятий публикуется на сайте проекта.

Танцы - тоже своего рода фитнес. Поэтому выбирайте подходящий вам стиль и вперед, "зажигать" на танцполе. Начнем снова с парка Горького. Здесь все лето можно двигаться под ритмы свинга, бразильской зуки и кизомбы. Богата на стили программа в саду "Эрмитаж": среда - шотландские танцы, четверг - танцы Форро, а пятница - аргентинское танго и сальса. В "Терлецкой дубраве" танцуют латину и бачату, в "Зарядье" - буги-вуги и акробатический рок-н-ролл. Те же мастер-классы, что и в парке у Кремля, ждут посетителей "Сокольников". Найдут себе занятие и москвичи, решившие, наконец, учить языки. Ведь курсы иностранного - удовольствие, прямо скажем, не из дешевых. Если хотите заняться английским или французским, стоит идти в парк Горького. Еще английский преподают в "Царицыно", Перовском парке и "Усадьбе Воронцово".

Кстати

График перемен

Расписание бесплатных тренировок и занятий советуем уточнять на сайтах парков и по справочным телефонам.

Конкретно

В позе лотоса

Где заняться йогой на открытом воздухе:

- парк "Красная Пресня";

- Сад имени Баумана;

- Таганский парк;

- детский парк имени Прямикова;

- парк Горького;

- парк "Музеон";

- парк на Воробьевых горах;

- сад "Эрмитаж";

- парк "Северное Тушино";

- парк Северного речного вокзала;

- зона отдыха "Левобережье";

- парк "Фили";

- парк 50-летия Октября;

- парк Олимпийской деревни;

- Лианозовский парк;

- Гончаровский парк;

- парк "Дубки";

- парк "Ангарские пруды";

- парк усадьбы Алтуфьево;

- этнографическая деревня "Бибирево";

- Бабушкинский парк;

- парк у Джамгаровского пруда;

- сквер по Олонецкому проезду;

- ландшафтный парк "Митино";

- парк "Сокольники";

- парк "Ходынское поле";

- Измайловский парк;

- Перовский̆ парк;

- парк у прудов "Радуга";

- зона отдыха "Терлецкая дубрава";

- парк "Кузьминки";

- парк "Садовники";

- Воронцовский парк;

- парк Победы на Поклонной горе;

- парк в музее-заповеднике "Царицыно";

- парк "Борисовские пруды";

- зона отдыха "Покровский берег".